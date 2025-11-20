Los médicos exigen no reabrir el centro de La Coma hasta que se incremente la vigilancia

El Sindicato Médico CESM-Comunidad Valenciana (CESM-CV) denuncia la grave situación de inseguridad que sufre el personal sanitario del Centro de Salud de La Coma, en Paterna, tras los recientes episodios de amenazas y agresiones, incluida la violenta agresión con arma blanca sufrida por una enfermera durante una visita domiciliaria de hace unas semanas o la amenaza de muerte a una de sus médicos ocurrida en las últimas horas.

"Desde el Sindicato Médico CESM-CV consideramos intolerable que los profesionales sanitarios desarrollen su labor bajo riesgo físico constante, miedo y ausencia de protección adecuada. Los hechos recientes no constituyen casos aislados, sino la manifestación de un problema sostenido en el tiempo que requiere una intervención inmediata por parte de la Administración", aseveran.

Para los médicos, el cierre temporal del centro tras agresiones y amenazas en el pasado y las medidas de seguridad adoptadas, "parece que no han sido suficientes" para trasladar a la población la importancia de mantener la seguridad de los profesionales que les atienden en el consultorio. Por ello, desde el Sindicato Médico han publicado una serie de exigencias de cumplimiento urgente para que la Conselleria de Sanidad, al Ayuntamiento de Paterna y a las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Exigencias de cumplimiento urgente

Entre ellas destaca el refuerzo inmediato de la seguridad en el centro, incrementando el personal de vigilancia de forma permanente. "No es suficiente la seguridad privada, es imprescindible la presencia permanente de efectivos de la policía nacional o de la guardia civil", señalan.

También piden la protección efectiva durante las visitas domiciliarias con acompañamiento policial en desplazamientos a todos los domicilios de l azona, por cualquier causa o distancia. Algo que ya se reclamó tras la agresión con navaja a una sanitaria, y que se acordó hacer aunque al final no se cumplió.

Por supuesto, la asistencia integral a los profesionales agredidos. Esto es apoyo psicológico, jurídico y administrativo garantizado de manera inmediata y seguimiento exhaustivo de las denuncias en el marco del Plan Integral de Prevención de Agresiones. Acompañado del refuerzo de la s campañas de sensibilización dirigidas a la población recordando que agredir a personal sanitario es un delito y por último, ordenar el cierre del consultorio hasta que se arbitren las medidas de protección para los profesionales anteriormente denunciadas. El cierre ya se ha producido desde primer ahora de este jueves por la mañana.

"La situación del consultorio auxiliar de La Coma es insostenible. Los profesionales acuden a trabajar con miedo y sin garantías de protección. No vamos a permitir que se normalicen las agresiones. Exigimos medidas reales y efectivas, no promesas. Es obligación de la Conselleria de Sanidad garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores", señalan desde el sindicato.