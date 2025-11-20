El Torrent - Real Betis de Copa del Rey será en el Ciutat de València

El Ayuntamiento de Torrent ha informado de que el encuentro correspondiente a la segunda ronda de la Copa del Rey, que enfrentará al Torrent CF y al Real Betis Balompié, se celebrará el miércoles 3 de diciembre, a las 21:00 horas, en el estadio Ciutat de Valencia, campo del Levante UD, manteniendo la misma fecha y el mismo horario inicialmente previstos. Por tanto, la Copa no volverá contra un primera división físicamente a la capital comarcal 35 años después por motivos técnicos.

Si el martes, el propio club taronja emitía un comunicado en el que afirmaba que el partido se disputaría definitivamente en el Sant Gregori, este jueves la empresa adjudicataria de la obra de renovación del césped del estadio ha comunicado al consitcomunicado trasladado este jueves al Ayuntamiento por parte de de Sant Gregori.

En su informe técnico, la empresa explica, a través de su responsable y de su técnico, que durante el inicio de los trabajos de instalación de la base elástica, se produjo una avería inesperada en la maquinaria encargada de mezclar el caucho y la resina, un equipo fundamental para la correcta continuidad de la obra. También que la reparación ha requerido la intervención de mecánicos especialistas y piezas originales provenientes de Alemania, sin que la maquinaria haya recuperado todavía su funcionamiento óptimo. De manera paralela, la empresa ha debido gestionar la llegada de otra máquina similar, prevista para hoy día 20. A este contratiempo se suman las condiciones meteorológicas adversas –frío, humedad y viento– poco adecuadas para trabajar con resinas de PU, ya que no polimerizan correctamente con bajas temperaturas y obligan a utilizar la maquinaria a un ritmo más lento. Esto reduce significativamente el rendimiento previsto.

Por tanto, la suma de factores hace que no sea viable garantizar la finalización de la obra con la calidad exigida para el 3 de diciembre, fecha del encuentro.

Tras analizar la comunicación técnica remitida por la empresa, el Ayuntamiento ha valorado con responsabilidad la situación y ha adoptado la decisión de trasladar el encuentro para garantizar un desarrollo seguro, reglamentario y acorde a los estándares exigidos en una competición oficial como la Copa del Rey.

En el campo granota

Una vez recibido el documento técnico, el Ayuntamiento inició de inmediato las gestiones necesarias para garantizar una alternativa viable que permitiera disputar el partido en condiciones óptimas, pensando desde el primer momento en el estadio del Levante UD. Estas gestiones se cerraron durante esta misma este jueves, tras ponerse el ayuntamiento en contacto con el club levantinista para trasladar la propuesta y valorar conjuntamente la posibilidad de disputar el encuentro en el estadio Ciutat de València, unas conversaciones que fructificaron rápidamente gracias a la predisposición del club granota.

Asimismo, la concejal del Área de Deportes, Mª Ángeles Lerma ha celebrado esta tarde una reunión con el presidente del Torrent CF, Víctor Ventosa y parte de su Junta Directiva, para trasladarle de primera mano todos los detalles del informe técnico, las causas del cambio y las gestiones realizadas en el día de hoy.

Lerma ha manifestado que “el Torrent CF podrá disputar este histórico partido de Copa del Rey en un campo de Primera División, con todas las garantías, rodeado de miles de aficionados y en un estadio de primer nivel que estará a la altura de este momento tan especial para nuestra ciudad”. “Quiero agradecer especialmente al Levante UD y a toda su directiva su absoluta predisposición y rapidez para facilitar esta alternativa. Su colaboración ha sido ejemplar y demuestra la estrecha relación deportiva y social entre nuestras ciudades”, ha destacado la concejal.

El Ayuntamiento de Torrent quiere trasladar sus disculpas a los aficionados por este cambio inesperado, totalmente ajeno a la voluntad municipal, motivado exclusivamente por criterios técnicos y de seguridad.