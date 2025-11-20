"Las víctimas de violencia de género siguen sin fiarse del sistema": Solo el 22 % de las asesinadas denunciaron a su maltratador

En 2018, con el auge de la última ola feminista, el movimiento Me Too y las manifestaciones masivas en las calles en apoyo a la víctima de violación de la Manada (en Navarra) con el lema, "no es abuso, es violación", hubo un repunte de denuncias por violencia machista en la Comunitat Valenciana. Un aumento de demandas ante las autoridades que la periodista y redactora jefa de Sucesos y Tribunales de Levante-EMV, Teresa Domínguez, considera que es, en parte, una consecuencia de que "las mujeres que sufren esta violencia se ven más arropadas y ven una oportunidad de salir del maltrato con el apoyo institucional y social".

Un entorno favorable para que quienes están sufriendo alcen la voz y pidan ayuda es el que se dio en 2018, un momento del todo diferente al que se dio en el año 2023, cuando la cifra de denuncias por maltrato machista empezó a bajar en la Comunitat Valenciana, coincidiendo con el cambio de gobierno a uno conservador con el ingrediente añadido de que contaba con Vox, un partido que niega la violencia machista.

Teresa Domínguez e Isabel Carricondo, esta mañana en Burjassot con el olivo de Luz de Mágina fabricado en Jaén. / L-EMV

"Además de este hecho, las oficinas específicas de denuncias de violencia de género, cada vez están peor dotadas y el servicio es de menor calidad, lo que finalmente se ve en una coerción de las mujeres a su derecho a denunciar", explica Domínguez, en su intervención en el primer día del III Congreso de delitos cometidos sobre las mujeres y menores celebrado estos días en Burjassot, con motivo de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Con todo, matiza la periodista, todavía se registran 77 denuncias al día por violencia machista.

Los datos hablan por sí solos y la especialista explica que desde que hay datos de feminicidios, desde el año 2003, se han asesinado a 1335 mujeres, aunque las víctimas "siguen sin fiarse del sistema, tienen más miedo al maltratador", pues solo el 22 % de las asesinadas había denunciado a su maltratador.

La actuación del entorno cercano a la víctima

Por último, tras comentar el caso de la mujer asesinada el pasado junio en Algemesí, Domínguez ha situado en la intervención del entorno más cercano de la víctima (amigos, familia directa, etc), el gran reto para el futuro. Solo poco más de 1 % de las denuncias por maltrato vienen de esta red cercana a la mujer maltratada (que, como ha recordado la periodista, cada vez es menor, ya que el maltratador trata de aislarla por completo) y son ellos, los que más quieren y más cerca están de estas mujeres, quienes pueden dar el paso que a veces ellas mismas no son capaces de dar cuando son testigos de situaciones de violencia extrema. Esta actuación puede evitar desenlaces fatales que lleven al asesinato de la víctima en manos de su maltratador.