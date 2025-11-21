Más de 900 jóvenes se reúnen en Aldaia para abordar la recuperación social tras la dana

El polideportivo de Aldaia se ha convertido este viernes en escenario del «Princesa de Girona CongresFest x Valencia», impulsado por la Fundación Princesa de Girona. Un gran evento que ha acogido historias inspiradoras, conferencias, talleres y actuaciones musicales dirigidas a poner en valor las diferentes acciones que la institución ha desplegado desde enero a través del Plan especial de intervención para jóvenes de Valencia, con el objetivo de contribuir en la reconstrucción del ecosistema joven afectado por la dana.

Las cuatro líneas de este Plan -educación, emprendimiento joven, salud y bienestar y visibilidad del talento- han sido, precisamente, el hilo conductor del evento, que ha contado con la participación de más de 30 personas, entre voluntarios, premiados Princesa de Girona y profesionales implicados en su implementación y desarrollo. Con un formato dinámico, ha girado en torno a sus experiencias con la intención también de reconocer su labor, celebrar sus logros y compartir sus aprendizajes, así como inspirar a los jóvenes asistentes, reforzar su espíritu de superación y resiliencia y visibilizar los valores de la reconstrucción, colaboración y futuro compartido. Todo ello, ante cerca de 900 estudiantes de centros educativos de poblaciones como Paiporta, Algemesí, Alfafar, Catarroja, Valencia, Aldaia o Sedaví, y presentado por Pablo Úbeda y Gynebra, dos jóvenes que forman parte del grupo «Generación x Valencia» (GxVLC), y Alberto Jiménez, conocido profesor de teatro de Aldaia.

Asistentes al evento joven, "Muévete x Valencia" / L-EMV

Educación, herramienta de apoyo y transformación

La jornada ha comenzado poniendo en valor la línea educativa, por la que más de 20 jóvenes docentes voluntarios, desplazados desde distintos territorios de España, estuvieron cinco meses dando soporte en 18 centros educativos en materia psicosocial. Así, dos voluntarios, Alba Escanilla y Alejandro Dávila, y dos estudiantes del Colegio Nuestra Señora de la Salud – Maristas Algemesí, han compartido su experiencia y han reflexionado sobre los retos y las oportunidades que han encontrado.

Durante el acto, también han subido al escenario Nerea González, quien al finalizar su voluntariado decidió quedarse a vivir en Valencia; Alberto Jiménez, profesor de teatro de Aldaia, y Héctor Colunga, coordinador del Plan, quienes han reflexionado sobre el aprendizaje que han extraído de esta experiencia, así como sobre el papel de los centros educativos en el proceso de reconstrucción, como espacios que conectan talento y fortalecen la comunidad.

Promoción del emprendimiento

Respecto al ámbito del emprendimiento joven, se ha contado con la presencia de Xavier Verdaguer y Pablo José Gómez, de Imagin, quienes han liderado la gira de retos que la Fundación impulsó en diferentes municipios de la zona 0 para diseñar proyectos de impacto en favor de la reconstrucción. Ellos han dado paso a Guillermo Gauna-Vivas, fundador de Ayúdame 3D y Premio Princesa de Girona Social 2020, quien estuvo ayudando en los días posteriores de la dana, que ha impartido una charla inspiradora sobre su trayectoria y su proyecto de prótesis en 3D para personas de países que más lo necesitan.

A continuación, los jóvenes han tenido la oportunidad de conocer de primera mano algunos de los proyectos que surgieron de esa gira de retos y que se encuentran actualmente en fase de experimentación, gracias a la aportación económica que se les ha brindado en el marco del Plan: Movement 4 Monument, una solución innovadora para restaurar los espacios públicos perdidos por la dana, transformándolos en los parques del futuro mediante una metodología centrada en el usuario, un diseño con espacios multi generacionales e inclusivos que promueven el movimiento natural, la actividad física y la conexión social; BioSoil, una propuesta para el desarrollo de microorganismos modificados genéticamente dirigidos a eliminar contaminantes y producir sustancias que ayuden al crecimiento de las plantas de suelos agrícolas; WaTech, un sistema modular prefabricado y sostenible diseñado para contener avenidas torrenciales, incorporando residuos inertes de la dana como parte de su núcleo reciclado; y Made al Poble, un proyecto que promueve la venta de productos artesanos km 0, conectando pequeños productores con consumidores a través de una tienda online, que ya está desarrollando una prueba piloto.

En esta línea también se ha contado con la participación de Gema Ventura, miembro del grupo «Generación x Valencia» (GxVLC), formado por estudiantes y jóvenes emprendedores de entre 16 y 30 años, que están redactando un Libro Blanco con un doble propósito: plantear ideas innovadoras y realistas que preparen instituciones, municipios y ciudadanía para futuras emergencias, y dar visibilidad a los problemas y aprendizajes vividos en la zona afectada. Junto a Xavier Verdaguer y Santiago Quintanilla, de Movement 4 Monument, han reflexionado sobre el emprendimiento con propósito y cómo una idea puede transformarse en un movimiento que inspira a todo un municipio. “El futuro empieza en cada idea que lanzas hoy”, han destacado.

Simbolismos: música y reconstrucción

"La voz de Valencia", así es como la Fundación nombró a la última línea de actuación. Su objetivo era generar un estado de ánimo positivo y dejar un legado en el territorio para el talento joven. En este sentido, se ha impulsado, junto a Fundación Horta Sud, la reconstrucción comunitaria de una antigua discoteca de Benetússer para convertirlo en un hub de talento joven. Daniel Millor, coordinador del Programa Asertos desde Quatorze y Arquitectura Sin Fronteras y Premio Princesa de Girona Social 2024, y Laura Trujillo, joven de Fundación Horta Sud, han compartido su experiencia en el proceso de rehabilitación de este edificio que se convertirá en un espacio de creación, organización y transformación del territorio. Ellos han sido también los encargados de descubrir la maqueta del edificio, que los jóvenes asistentes han ido montando con piezas de LEGO al inicio del evento, como elemento simbólico del montaje colaborativo.

Esta línea también ha puesto en valor el idioma universal de la música y su capacidad para trabajar el bienestar emocional. Así, en el marco de esta línea, Art House Academy, en colaboración con la Fundación, compuso la canción “Mano a mano”, disponible en las plataformas digitales y cuyos beneficios generados por los derechos de autor están destinados al Plan de Valencia. Una pieza que se ha interpretado al final del evento de hoy y que ha protagonizado uno de los momentos más especiales.

Un momento del congreso en Aldaia. / L-EMV

Durante el acto también han actuado jóvenes cantantes emergentes del programa «Generación arte» de la Fundación, que han presentado por primera vez en directo la canción “Cántale al miedo”. Por su parte, Giulianna, participante también del programa, ha interpretado su canción “Utopía”. Además, se ha contado también con el maestro y músico Rei Ortolá, que ha compartido la canción “Voces de Valencia” que compuso después de la catástrofe. También han participado en la banda sonora musical Pablo Úbeda al saxo y la DJ Míriam Úbeda.

Todos los asistentes

Al acto han asistido diferentes autoridades como Rosario Linares, directora general de innovación educativa, Vicente Ripoll, director general de juventud, Miguel Ángel Carrera, subdirector general para la recuperación y Esmeralda Llorca, subdirectora de inclusión educativa. También el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, y de otros municipios afectados por la riada como Lorena Silvent, alcaldesa de Catarroja, Vicent Císcar, alcalde de Paiporta y Eva Sanz, alcaldesa de Benetússer, entre otras autoridades. Además, se ha contado con la presencia de representantes de las entidades que han colaborado a lo largo del Plan como Santiago Peraita, de Fundación Horta Sud; Maximiliano Pérez, director de Caja Popular de la Comunitat Valenciana, y José Alberto Conejero, vicerrector de la Universidad Politécnica de Valencia, así como representantes de la Xarxa Jove.

Como representantes de la Fundación Princesa de Girona han asistido Francisco Belil, presidente de la entidad y Salvador Tasqué, director general, así como miembros de la Comisión de seguimiento del Plan que han tenido un encuentro previo para analizar las últimas acciones desarrolladas en las diferentes líneas de trabajo.

Asistentes al evento de Aldaia. / L-EMV

Francisco Belil, presidente de la Fundación, ha manifestado que “después de trabajar durante meses con los jóvenes de Valencia, hoy los hacemos protagonistas y les damos las gracias porque, desde el primer momento, se han implicado en el Plan, han aportado ideas y, desde la Fundación, hemos podido contribuir a que ellos, los jóvenes, desarrollen su talento y aporten su mirada en el proceso de reconstrucción”.

Por su parte, Guillermo Luján, alcalde de Aldaia, ha declarado que “en nombre de Aldaia y de todos los municipios afectados por la DANA, estamos inmensamente agradecidos por este rayo de luz y esperanza que es la Fundación Princesa de Girona. Y que hoy, en esta jornada, refleja el trabajo de todo un año. Es emocionante pensar que hemos pasado de un momento de desesperanza y de frustración a una etapa de esperanza, de talento y de mirada joven en la reconstrucción”.