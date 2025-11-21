El 93 % de los trabajadores del Parque Tecnológico acceden en coche privado

El 93 % de los trabajadores y trabajadoras que acuden diariamente al Parque Tecnológico de Paterna lo hacen en vehículo privado. Esta circunstancia y otras relacionadas con la movilidad dentro del área empresarial fueron las que se abordaron ayer en una reunión que tuvo lugar en la sede de la EGM Parc Tecnològic Paterna con participación de todas las administraciones local, autonómica y central implicadas en acciones para la mejora de la movilidad del parque empresarial.

La convocatoria se realizó a petición del empresario del Parque Tecnológico, D. Rafael del Castillo, y contó con la participaron Nuria Campos, Teniente de Alcalde del Área de Interior, Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Paterna; José Rodríguez Jurado, Subdelegado del Gobierno en Valencia; Guillermo Llopis Serrano, Jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana; María José Martínez Ruzafa, Directora General de Infraestructuras de Transporte Terrestre; Manuela Pedraza Gómez y Dña. Vanessa Götz, Gerente y Administración de la EGM, respectivamente. También estuvieron presentes Francesc Arechavala y Carlos Barat, responsables de Proyectos de IDOM, así como los técnicos municipales Arturo Galisteo y Paula Guillem.

Durante la sesión se puso de manifiesto la necesidad de mantener una colaboración interadministrativa estable y una comunicación fluida, con el fin de impulsar actuaciones que garanticen la movilidad sostenible del Parque Tecnológico, considerado un polo tractor de talento y actividad económica. Las partes acordaron reunirse nuevamente en la próxima Mesa de la Movilidad, a la que serán invitados todos los organismos implicados.

Durante la reunión se recordó el último estudio de movilidad, que refleja un déficit de 2.600 plazas de aparcamiento, derivado de que en el parque trabajan presencialmente 14.633 personas, de las cuales el 93 % accede en coche, con una ocupación media de 1,1 personas por vehículo. Un 45 % procede de la ciudad de València, lo que refuerza la urgencia de planificar soluciones a escala metropolitana, de forma coordinada y con horizonte a medio y largo plazo, junto con actuaciones locales en el corto plazo.

La EGM continúa trabajando de la mano de todas las administraciones para conseguir mejorar todo lo posible tanto las infraestructuras como el transporte público, al tiempo que impulsa medidas internas como el coche compartido, el teletrabajo y el uso de medios alternativos al vehículo privado.