'Aldaia, l’empremta del barranc', una obra colectiva para sanar el dolor de la dana

Las vivencias de vecinos y vecinas de Aldaia con respecto a la dana se escucharán este domingo en el Teatre Auditori Municipal d'Aldaia (TAMA) a las 18 horas en la obra de teatro Aldaia, l’empremta del barranc. El Ayuntamiento de Aldaia le ha encargado la función a los artistas escénicos Juli Disla i Jaume Pérez, que han creado un guion basado en las experiencias y entrevistas realizadas a personas de las asociaciones del municipio que se suman a esta obra.

Esta propuesta, dentro del programa 'Sanem' de Servicios Sociales municipales, pone sobre el escenario a profesionales como la actriz valenciana Iris Lezcano, trabajando con vecinos y vecinas que cuentan su experiencia real, para crear una atmósfera que, con psicólogos y especialistas en la materia, ayudarán en el camino hacia la recuperación tras la tragedia sin especularizar y sin recrearse en el dolor, sino con respeto y cuidado.

Empar Folgado, concejala de Servicios Sociales y actriz local, explica que "es una obra muy coral, en la que participan profesionales, actores y actrices, junto a personas que habían hecho teatro amateur en el Club de Ocio. Desde el principio, buscaremos que nos condujeran en este camino para superar la tragedia de la dana, y Bernardo Ortín es el terapeuta que nos ha ayudado durante todo el año para intentar coser las diferentes sensibilidades que Aldaia tenía". "Nos aconsejó que hiciéramos una obra de teatro en la cual pudiéramos participar y pudiéramos expresar lo que sentimos y cómo hemos vivido esto. Y, evidentemente, buscaremos a Juli Disla, que es nuestro referente en Aldaia, y es la persona que lleva adelante el proyecto", añade Folgado.

El "barranquet" de Aldaia

Juli Disla expresa que Aldaia, l'empremta del barranc es una obra "para introducirnos en una comunidad, en el proceso en el que se encuentra cada uno y traducirlo en arte y en creación". "Este título tiene mucho de significado. Pensábamos que era importante mantener el nombre del pueblo en el título porque es una obra local, con todas las particularidades de Aldaia. Y ‘La impronta del barranco’, pensamos que transciende más allá de los hechos del 29 de octubre. El barranco es un "barranquet", evidentemente no es el Poyo, pero es el que ha marcado nuestra vida durante muchísimos años, en muchos aspectos", agrega.

El título refleja la importancia de la Saleta para la vida de los aldaieros. / J. M. López

Por su parte, Jaume Pérez comenta que "lo que diferencia esta obra no es tanto que la gente haya hecho terapia a través del arte, sino que el arte tuviera esa función. Es decir, ante todo, tenía que ser una pieza artística y que tuviera un valor artístico, para que el efecto, de alguna manera, catártico, tuviera sentido. Nuestro trabajo, como artistas, ha sido escuchar a la comunidad y, con esto, darle una forma artística".

Proceso de creación

El proceso de escucha a los vecinos y a los colectivos empezó el pasado mes de julio, continuó en septiembre y empezaron a ensayar en mitad de septiembre, donde ya tenían la información para trasformarla en escenas. "Durante la mitad de septiembre hasta ahora hemos estado ensayando con 15 personas, que son las que están en el escenario. De las 15 hay ocho personas del Club de Ocio, personas de una edad más avanzada, que se han dejado la piel y veréis qué capacidad tienen, más allá del nerviosismo que puedan tener por estar en el escenario. Por otro lado, contamos con profesionales que también se han ofrecido y han estado, y, después, otro nivel, que es gente semiprofesional o amateur", manifiesta Disla.

Se trata de una obra de arte realista. / L-EMV

Además, Juli Disla explica que hay un grupo matriz con el cual han construido la obra y del que han sacado la información con asociaciones, colectivos y personas concretas. "El ayuntamiento lo tenía claro, quería una propuesta profesional y tenemos un grupo de profesionales, Marc Gonzalo en la iluminación, Carles Salvador en el espacio sonoro y la música, Nacho Carrascosa en los visuales, y Maria Almudéver en el vestuario, que se han volcado absolutamente en el proyecto". Sobre el escenario también se podrá ver a la Escuela Municipal de Danza de Aldaia y la de Teatro.

Por último, la actriz de Aldaia Iris Lezcano, una de las protagonistas de la obra, expresa que "es una catarsis de algo que había necesidad de contar, una manera de darle salida a todo este huracán de emociones que nos han ido pasando a lo largo de todo este año desde la dana y una oportunidad de contar, a través de la obra, la manera en la que nos sentimos, y de sentirnos escuchados". "La preparación ha sido de muchos ensayos con Jaume y con Juli, que la verdad, han hecho un trabajo excepcional. Creo que han tenido una sensibilidad para saber parar los ensayos, para escuchar a las personas que tenían necesidad de desahogarse en momentos clave. Lo han hecho desde una visión que no tiene nada que ver con hurgar en la herida, entonces creo que no va a ser doloroso verlo como espectador y estoy fascinada con su trabajo, los admiro muchísimo", finaliza.