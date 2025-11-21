Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La asociación en defensa del arbolado de Paterna, contra las talas en la Canyada

La entidad pide participación y diálogo para tomar estas decisiones y acusa al consistorio de falta de transparencia tras decidir "de forma unilateral" la eliminación de al menos 52 pinos

Pinos en la zona urbana de La Canyada.

Pinos en la zona urbana de La Canyada. / L-EMV

Redacción Levante-EMV

Paterna

La Asociación para la Defensa del Arbolado de Paterna (ADAP) ha manifestado, a través de un comunicado enviado a los medios de comunicación su "rotundo rechazo" ante la decisión del Ayuntamiento de Paterna de talar y eliminar el arbolado urbano en los barrios de La Canyada, El Plantío y Montecanyada. Esta actuación se está llevando a cabo "sin contar con la participación ciudadana ni con el diálogo previo con ninguna de las asociaciones vecinales de la zona", denuncian.

Según el decreto municipal fechado el 7 de noviembre de 2025, el ayuntamiento ha autorizado a la empresa adjudicataria la eliminación de al menos 52 ejemplares de pino carrasco (Pinus halepensis) y otras especies en distintas calles y espacios públicos de Montecañada y La Canyada, en el marco de obras aprobadas en "Proyecto Básico y de Ejecución Vía Pública Fase I La Canyada". Todo ello se realiza bajo la justificación de necesidades técnicas y urbanísticas, pero, lamentablemente, "de espaldas a la ciudadanía".

Desde ADAP denunciamos la falta de transparencia y la ausencia de cualquier proceso participativo, ignorándose la voz y el trabajo de organizaciones vecinales que llevan años defendiendo la protección del arbolado como elemento esencial para la salud urbana, la calidad del aire, la lucha contra el cambio climático y la identidad de nuestros barrios. "La eliminación sistemática de árboles y alcorques constituye un grave atentado medioambiental y social, acelerando la pérdida de biodiversidad y aumentando la vulnerabilidad de nuestras calles frente al calor extremo y las lluvias".

Por todo ello, la entidad exige "que se suspenda de inmediato la tala programada y se abra un proceso participativo real con las asociaciones vecinales y medioambientales del municipio"; "que el ayuntamiento publique toda la documentación técnica y ambiental que justifique cada intervención y que cumpla estrictamente la normativa de protección del arbolado"; planificación de campañas públicas de información y sensibilización y se incluyan medidas de compensación con garantías de reposición efectiva y mantenimiento adecuado de los nuevos ejemplares. Por último, piden que no se tomen decisiones "unilaterales" sobre el arbolado urbano, "sin escuchar a la ciudadanía y las entidades locales comprometidas con la defensa del entorno".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents