La asociación en defensa del arbolado de Paterna, contra las talas en la Canyada

La Asociación para la Defensa del Arbolado de Paterna (ADAP) ha manifestado, a través de un comunicado enviado a los medios de comunicación su "rotundo rechazo" ante la decisión del Ayuntamiento de Paterna de talar y eliminar el arbolado urbano en los barrios de La Canyada, El Plantío y Montecanyada. Esta actuación se está llevando a cabo "sin contar con la participación ciudadana ni con el diálogo previo con ninguna de las asociaciones vecinales de la zona", denuncian.

Según el decreto municipal fechado el 7 de noviembre de 2025, el ayuntamiento ha autorizado a la empresa adjudicataria la eliminación de al menos 52 ejemplares de pino carrasco (Pinus halepensis) y otras especies en distintas calles y espacios públicos de Montecañada y La Canyada, en el marco de obras aprobadas en "Proyecto Básico y de Ejecución Vía Pública Fase I La Canyada". Todo ello se realiza bajo la justificación de necesidades técnicas y urbanísticas, pero, lamentablemente, "de espaldas a la ciudadanía".

Desde ADAP denunciamos la falta de transparencia y la ausencia de cualquier proceso participativo, ignorándose la voz y el trabajo de organizaciones vecinales que llevan años defendiendo la protección del arbolado como elemento esencial para la salud urbana, la calidad del aire, la lucha contra el cambio climático y la identidad de nuestros barrios. "La eliminación sistemática de árboles y alcorques constituye un grave atentado medioambiental y social, acelerando la pérdida de biodiversidad y aumentando la vulnerabilidad de nuestras calles frente al calor extremo y las lluvias".

Por todo ello, la entidad exige "que se suspenda de inmediato la tala programada y se abra un proceso participativo real con las asociaciones vecinales y medioambientales del municipio"; "que el ayuntamiento publique toda la documentación técnica y ambiental que justifique cada intervención y que cumpla estrictamente la normativa de protección del arbolado"; planificación de campañas públicas de información y sensibilización y se incluyan medidas de compensación con garantías de reposición efectiva y mantenimiento adecuado de los nuevos ejemplares. Por último, piden que no se tomen decisiones "unilaterales" sobre el arbolado urbano, "sin escuchar a la ciudadanía y las entidades locales comprometidas con la defensa del entorno".