Centros educativos y Ayuntamiento, juntos en el Día de la Infancia y la Adolescencia

El 20 de noviembre se celebra el Día de la Infancia y la Adolescencia, por lo que el Ayuntamiento de Puçol ha organizado distintas actividades en los colegios locales. Además, el domingo 23, durante la mañana, una amplia programación para toda la familia para celebrar juntos los derechos de los peques de la casa.

Del 17 al 20 de noviembre, en los cuatro centros educativos de la población que imparten educación primaria, están disfrutando de una oca gigante, un juego para concienciar sobre los derechos de la infancia.

Por tercer año, se ha convocado el concurso de dibujo para el alumnado del segundo ciclo de primaria (4º, 5º y 6º) en distintos centros públicos, concertados y privados: La Milotxa, Jaume I, Luis Vives, Virgen al Pie de la Cruz y Caxton College.

Tras revisar un jurado los dibujos presentados, durante la mañana del jueves 20, en cada colegio de infantil se han entregado los diplomas del concurso a los ganadores y se ha repartido de multitud de elementos de merchandising, un acto en el que han estado presentes los concejales Carlos Esteve y Nuria Sebastiá.

Día de la infancia en los colegios e instituto . / A.P.

Para cerrar la mañana del Día Internacional de la Infancia y la Adolescencia, se ha celebrado reunión con la junta de delegados del instituto para fomentar la participación juvenil en los actos y escuchar sus reivindicaciones. Un encuentro en el que, además de los concejales, ha estado presente la alcaldesa Paz Carceller.

La gran fiesta para todos llega el domingo 23, de 11 a 14 horas, en la plaza de la Comunitat Valenciana, con una amplia muestra de juegos gratuitos para toda la familia, incluidos hinchables, tiro con arco, palomitas, pintacaras, juegos de habilidad…

Día de la infancia en los colegios e instituto. / A.P.

«Seguimos apostando por la infancia y la adolescencia, por ello este año hemos ampliado las actividades para concienciar a todos del papel de los más jóvenes y para acercar la administración a ellos, porque son igual de vecinos que el resto de la población», explica Carlos Esteve, concejal de Infancia, Adolescencia y Juventud. «En definitiva, hemos organizado actividades para todas las edades, por ello os esperamos el domingo en la plaza de la Comunitat Valenciana».