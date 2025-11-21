Foios conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

Foios se une, un año más con una serie de actividades durante la semana, a la conmemoración del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una jornada de denuncia de las violencias que se ejercen sobre las mujeres en todo el mundo, así como de reivindicación de políticas feministas que luchan contra el machismo estructural.

El concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Foios, Juan Antonio Pacha, ha señalado que “desde el consistorio de nuestro pueblo, cada día, facilitamos más recursos para poner fin a la violencia machista, que se representa en diferentes formas y a veces de manera sutil, lo que vulnera los derechos de las mujeres”. “Por eso es esencial, ahora más que nunca, luchar contra las agresiones y las discriminaciones por cuestiones de género; concienciar a la ciudadanía, sobre todo la más joven, sobre la importancia de erradicar el machismo y acompañar a las víctimas de violencias de género”, ha añadido Pacha.

La actividad central de la semana del 25N será la lectura del manifiesto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que tendrá lugar el martes 25 de noviembre, a las 19:30 horas, en la entrada del Centro de Personas Mayores de Foios. Al finalizar el acto, se realizará un homenaje a las mujeres asesinadas, niñas y niños en el año 2025.

Sin embargo, el día de antes, el lunes 24 de noviembre, a las 18:30 horas, en la sala polivalente del Centro de Personas Mayores del municipio de l’Horta Nord, se impartirá un taller de defensa personal dirigido a todas las mujeres de la población, a cargo del Club de Kárate de Foios.

Juan Antonio Pacha leyendo el manifiesto en Foios. / A.F.

El podcast interactivo ‘Voces femeninas de Foios’ permitirá compartir experiencias de manera dinámica en una actividad que combina comunicación, perspectiva de género y empoderamiento. Este taller radiofónico se celebrará el miércoles 26 de noviembre, a las 18 horas, en la sala polivalente del edificio de Servicios Sociales.

El jueves 27 de noviembre, a las 17:30 horas, la Mancomunidad del Carraixet ha convocado una concentración en Vinalesa con motivo del 25N, en la que se leerá un manifiesto por parte de los cinco concejales de los pueblos de la Mancomunidad y se rendirá homenaje a las víctimas por violencia de género y violencia vicaria.

Finalmente, la charla coloquio ‘Coeducación para combatir la violencia de género’, impartido por Ana Huerta e isa Descals, pondrá fin a las actividades de la semana del 25N del año 2025, el viernes 28 de noviembre, a las 19 horas, en la sala polivalente del Centro de Personas Mayores de Foios.