Amparo Folgado: "Alcaldes socialistas están estupefactos por la moción de censura de Jesús Ros"

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha retado a Diana Morant, lideresa de los socialistas valencianos, ha pronunciarse públicamente sobre la moción de censura que ultimaba el PSPV local, junto con Compromís y el concejal no adscrito.

“Morant debe dar la cara y ser igual de tajante que Vicent Mascarell (secretario de organización) y afirmar que la moción no está autorizada, que el plan del PSPV y de Jesús Ros no está autorizado”, ha reclamado la alcaldesa popular.

Levante-EMV

Cabe recordar que este diario informó este viernes que la cúpula de Morant ha activado el botón del ‘pause’ de la moción de censura. El propio Mascarell, además de sus palabras públicas, contactó telefónicamente con cargos municipales y orgánicos para que desistieran de seguir con la moción de censura contra el gobierno de PP-Vox, plan que tenían ya muy avanzado, bajo el argumento de que ahora no es el momento. En todo caso, no se concretó si ese momento es puntual o definitivo para lo que queda de mandato.

Pacto entre bocadillos y servilletas

En este sentido, Folgado revela que en los últimos días, tanto vecinos como alcaldes socialistas de la comarca, “me han mostrado su estupefacción por la idea de Jesús Ros de volver a la alcadía con una moción de censura. Todos concluyen en lo mismo, su tiempo ha pasado, y que representa el Torrent de los 80 y que no es alternativa a un gobierno que trabaja por los torrentinos”. Por ello, considera que el “problema real de los torrentinos es la reconstrucción tras la dana” mientras que los impulsores de la moción “estaban entre servilletas y bocadillos, repartiéndose sueldos, sillones y a los torrentinos”.

Por último, la mandataria del PP también ha instado al propio Ros a que “dé la cara”, ya que, “es el incitador de esta moción para volver al poder y tapar las vergüerzas del torrentino Ábalos, que vino a Torrent en pandemia sin explicar para qué, y que recibió subvenciones del ayuntamiento que entonces lideraba Jesús Ros”.