La Generalitat filtra por error centenares de correos de afectados en un mensaje de ayudas a vehículos
"Recordatorio baja definitiva vehículo ayuda dana Generalitat" es el título del e-mail enviado desde la cuenta de Servef donde aparecen los correos privados, que ha causado la indignación entre los destinatarios
"La protección de datos ha saltado por los aires", es uno de los comentarios de una de las personas afectadas por la pérdida de su vehículo en la barrancada, que ha recibido un correo desde la cuenta del Servef de la Generalitat, sobre las ayudas por la dana, donde aparecen todos las cuentas de correo personales del centenar de afectados.
Lo habitual es que en este tipo de correos multitudinarios se oculten las direcciones de correo, algo que por error no se ha hecho desde la cuenta de la Generalitat Valenciana en la que se ha enviado un e-mail bajo el título "Recordatorio baja definitiva ayuda dana".
El contenido del correo señalaba: "Nos ponemos en contacto desde el departamento de ayudas de la Generalitat para vehículos siniestrados por la Dana. Como persona beneficiaria de esta ayuda, le recordamos que es necesario que el vehículo siniestrado por el que ha recibido la ayuda haya causado baja definitiva antes del 31 de diciembre de 2025". A continuación explicaba el procedimiento a seguir en la Dirección General de Tráfico en el caso de que el vehículo siguiera desaparecido.
"Si recibe este correo electrónico y ya ha dado de baja definitiva el vehículo o ha devuelto la ayuda porque va a repararlo y darlo de alta, por favor, ignore este mensaje", acaba diciendo el contenido del correo.
Desde la Agencia Tributaria mandan correo con medias a tomar
Desde la Generalitat Valenciana han confirmado que el dejar expuestas las direcciones de correo personales se trata de un error, y que desde la Agencia Tributaria ya ha emitido un correo a todos los destinatarios informando de esta exposición pública, y asegurando que no se ha compartido ningún otro dato personal, aunque de todas maneras se ha activado el protocolo.
"La incidencia ha sido comunicada al Delegado de Protección de Datos de la Generalitat Valenciana y se están cumpliendo las obligaciones legales de notificación establecidas en la normativa vigente de protección de datos de acuerdo a los plazos establecidos respecto a la AEPD. De manera inmediata se han adoptado medidas correctivas para evitar que vuelva a producirse, revisando los procedimientos internos y reforzando el proceso de envío masivo de correos", aseguran fuentes de la Generalitat Valenciana.
