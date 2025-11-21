Mislata homenajea a sus comerciantes en la Gala del Comercio Local
El ayuntamiento reconoce la labor de catorce establecimientos históricos con una larga trayectoria consolidada
El Ayuntamiento de Mislata ha organizado por tercer año, a través de la concejalía de Comercio y Empresa, la Gala del Comercio Local de Mislata, un encuentro pensado para rendir homenaje a los comercios de proximidad del municipio.
Esta tercera edición de la gala, celebrada en el Centro de Actividades Sénior Maestro Palau, rindió homenaje a algunos de los establecimientos, empresas y pequeños comercios más longevos y emblemáticos de la ciudad y contó con la presencia del alcalde, Carlos F. Bielsa, el concejal de Comercio y Empresa, Antonio Pérez Ribero, y el resto de la Corporación Municipal. Así como también representantes de la asociación de Comercios y Empresas de Mislata (CEM) y tejido asociativo en general, que quisieron arropar a las personas homenajeadas.
Bielsa quiso reconocer la labor de todo el tejido comercial y su importancia en la ciudad, y poner en valor la trayectoria de los comercios y empresas galardonados. “Gracias a ese paso tan valiente que disteis hace décadas, miles de familias salieron adelante, se crearon empleos, se generaron servicios esenciales, y con ello también mejoró, año tras año, nuestra calidad de vida y nuestras expectativas como ciudad”. Y se comprometió en seguir impulsando esta Gala del Comercio porque “pone en valor la historia de nuestros comercios y empresas, que han creado una red importante de servicios y con su esfuerzo y trabajo siguen dando impulso a nuestros barrios”.
Empresas homenajeadas
Las empresas homenajeadas en esta tercera edición han sido muy variadas en diferentes sectores. En esta ocasión, recibieron el homenaje del consistorio: la Barbería Ángel Martínez, Kraken Informática, Charcutería Victorino Vergara, Rodríguez & Collado Joyería y Relojería, Bar Restaurante Jazmín, Kiosko Encinas, Minusval, Centro Musical Piccolo, Tintorería Sarrión, Cristalfas, Tien 21, Electricidad Poveda, Paquetería El Porche y La Piñata Multiprecio.
El evento también sirvió para reforzar el proyecto municipal ‘Mislata Impulsa’, la identidad corporativa del Área de Desarrollo Local que desde el año pasado agrupa y mejora todos los servicios relacionados con el empleo, la formación y el comercio local. Este proyecto incluye, además, canales de WhatsApp e Instagram, así como un portal web donde obtener toda la información relativa a estos servicios, así como una gestión de trámites más accesible y rápida, un mapa comercial sectorizado de la ciudad, o el acceso directo a la Oficina Municipal de Información al Consumidor, entre otros.
