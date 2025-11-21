Paiporta activa el calendario de participación por barrios para avanzar en la reconstrucción

El Ayuntamiento de Paiporta, a través de la Concejalía de Participación Ciudadana, ha celebrado una nueva sesión del Consell de Participació Ciutadana para presentar el calendario de encuentros por barrios, una de las piezas clave del proceso participativo enmarcado en el Plan de Recuperación y el Plan de Emergencias Municipal, impulsados tras la catástrofe del 29 de octubre de 2024.

Tal como se informó hace un mes, esta nueva fase del proceso consiste en establecer un calendario de intervención por barrios y sectores de población, que permitirá realizar sesiones participativas en todo el municipio con el objetivo de informar, escuchar, sensibilizar y fortalecer la capacidad de respuesta colectiva ante situaciones de riesgo.

Un proceso para informar, escuchar y fortalecer la resiliencia

La concejala de Participación Ciudadana, Esther Torrijos, ha destacado que “este proceso es una herramienta imprescindible para construir una Paiporta más preparada, más informada y más resiliente. La ciudadanía debe conocer qué se está haciendo, por qué y cómo, y debe poder aportar su mirada cercana sobre las necesidades de cada zona. Esa es la base de una reconstrucción justa y eficaz”. “Entre todas y todos construiremos la Paiporta que queremos”, afirma la concejala.

El alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, ha destacado la importancia del proceso participativo como elemento central del Plan de Recuperación:

“Es imprescindible que la ciudadanía conozca la metodología de trabajo, los criterios técnicos y los pasos que seguimos. Cuanta más información tengan, mejor podrán aportar una visión real, próxima y concreta de las necesidades de cada barrio. La reconstrucción de Paiporta no puede hacerse sin la gente; debe hacerse con la gente, desde la gente y para la gente.”

“Queremos que todo el mundo encuentre su espacio para participar. La reconstrucción es un reto colectivo y este proceso es clave para garantizar que llegamos a todos los rincones del municipio.”

Durante el Consell se presentó la planificación de los próximos meses, que incluye:

Diciembre

– Jornada de Agenda Urbana para la reconstrucción

En diciembre se celebrará una Jornada de Agenda Urbana, en la que se presentarán los criterios de sostenibilidad que guiarán las intervenciones de reconstrucción. El objetivo es establecer las bases de una Paiporta verde, sostenible y resiliente, en coherencia con los objetivos climáticos y la planificación estratégica municipal.

– Jornada informativa sobre el Barranco

Jornada abierta a la ciudadanía con presencia de técnicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que explicarán en detalle las actuaciones previstas en el Barranco y responderán a las dudas de vecinos y vecinas.

Enero y Febrero

– Inician las jornadas por barrios

A partir de enero comenzará la fase de proximidad, con encuentros específicos por barrios.

En estas sesiones se explicarán, de manera directa y cercana, las actuaciones previstas en cada zona, y se abrirán espacios de participación para recoger las impresiones, inquietudes y propuestas de los vecinos y vecinas.

“La proximidad es fundamental”, explicó la concejala. “Queremos estar en cada barrio, escuchando a las personas que viven allí, para garantizar que todas las decisiones se tomen desde el conocimiento real del territorio”.

– Jornada informativa sobre las obras de alcantarillado y suministro

Sesión para toda la población con presencia de técnicos de Global Omnium, dónde se explicará las actuaciones previstas en las obras de renovación del alcantarillado de la polación y suministro de agua.

Próxima Fase– Encuentros en plazas y espacios abiertos

Conforme avance la reconstrucción se irán convocando jornadas en plazas y espacios públicos, donde se ofrecerá información detallada sobre las obras, cambios previstos en la reconstrucción y mejoras planificadas.

Todo el proceso tiene un objetivo común: implicar a toda la ciudadanía en la definición de la Paiporta del futuro. A través de información clara, espacios de escucha y metodologías participativas, el Ayuntamiento quiere fortalecer la cultura de seguridad, preparar a la población ante riesgos y garantizar que la reconstrucción responde a las necesidades reales del municipio.