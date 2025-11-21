El PSPV de Albal denuncia la renuncia de más de 900.000€ en ayudas del Ministerio a jóvenes

“El asunto no puede ser más grave”. Desde el Grupo Municipal Socialista de Albal denuncian que el Ayuntamiento continúa acumulando un inmovilismo impropio de un municipio que aún lidia con las consecuencias de la dana del pasado 29 de octubre de 2024. Los socialistas aseguran han tenido acceso a la renuncia de una ayuda de 879.280 euros, procedente del Ministerio de Juventud e Infancia, destinada a reforzar actividades, programas y apoyo para niños, adolescentes y jóvenes afectados por la barrancada. "Mientras otros municipios afectados ya la están ejecutando, Albal ni la pidió, ni la planificó, ni movió un dedo”, lamentan. Y no es un hecho aislado, sino que se suma a la pérdida de otros 24.833,96 euros de una subvención de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), por no haberse justificado a tiempo, según reza en la resolución publicada en el DOGV el pasado 29 de octubre de 2025. “En total, más de 900.000 euros muy valiosos para sacar al municipio del barro. Y, pese a haber pasado un año desde la tragedia que vivimos. Albal es de los pocos pueblos donde todavía se puede observar el marrón de calles sin limpiar”, afirman.

“Estos hechos ya no pueden esconderse bajo excusas. El Gobierno que preside José Miguel Ferris es reincidente en la irresponsabilidad”, denuncia la portavoz socialista, Lola Martínez. “Mientras otros municipios avanzan en la reparación de infraestructuras y servicios dañados, en Albal sigue acumulándose la inacción y la desidia”. La renuncia a casi un millón de euros para juventud y reconstrucción “es la prueba más evidente de un abandono institucional”. Y según recalcan, la realidad es aún más dura: “en Albal ni siquiera se garantiza que los espacios culturales funcionen con condiciones mínimas de dignidad”. Señalan como ejemplo “sangrante” la falta total de actuaciones para reconstruir la Biblioteca o la Casa de la Cultura —un emblema para la actividad cultural, social y fallera—, que ha tenido que trasladar sus actividades a Beniparrell, gracias a la gentileza de una población que también fue duramente castigada. A esto se suma que el ascensor de la Casa de la Música sigue sin funcionar, obligando a músicos —muchos jóvenes y menores— a subir instrumentos pesados por las escaleras: bombos, percusión, instrumentos de viento de gran tamaño y material técnico.

"Tenemos la peor oposición, en el peor momento" El alcalde de Albal, José Miguel Ferris, se ha tomado esta denuncia como un ataque personal: "Ya conocemos la actitud del Partido Socialista en Albal, nunca están ni se les espera, su actitud durante todo este tiempo ha sido de acoso, derribo e insulto hacia mi persona. Están sin equipo, sin rumbo y sin actitud de servicio público, solamente se dedican a transformar medias verdades a su antojo para desacreditarme", afirma. El primer edil del PP asegura que la oposición conoce todos los pasos que se dan desde el gobierno. "Están sobradamente enterados de todas las actuaciones que están en marcha porque los informamos mes a mes, no hacen ni media pregunta a las cuestiones ni prestan atención y solamente transforman las explicaciones en ataques", señala. Para Ferris, la actitud de Lola Martínez y todo su equipo "es lamentable y no responden la demandas ciudadanas, tenemos la peor oposición en el peor momento".

Sin rumbo, sin proyecto y sin respeto

“A estas alturas, ya no valen excusas. El Gobierno de coalición que dirige José Miguel Ferris, está bloqueado, sin dirección y sin capacidad para sacar adelante ni lo urgente, ni lo importante, ni siquiera lo básico”. Desde el grupo socialista reclaman una explicación pública por la pérdida de 904.113,96 € en subvenciones, un informe detallado sobre el estado real de los más de 36 millones de euros depositados sin ejecutar, un plan urgente para la Casa de la Música, incluida la instalación inmediata de un ascensor. Al tiempo, exigen transparencia total en los expedientes de ayudas, reconstrucción y obras pendientes, porque según Martínez, “Albal no puede seguir así”.