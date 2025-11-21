El PSPV activa el ‘pause’ en la moción de censura de Torrent

La dirección socialista que pilota Diana Morant ha pulsado el botón de ‘stand by’ en la moción de censura de Torrent, que tenía muy avanzada el PSPV local, junto con Compromís-EU-Podem y el concejal no adscrito, para desbancar de la alcaldía a la popular Amparo Folgado y su gobierno en minoría de PP-Vox.

El ‘pause’ lo activó, tanto en público como en privado, la mano derecha de Morant, el secretario de organización de la ejecutiva de País, Vicent Mascarell. Lo hizo primero en público el miércoles por la mañana, cuando aseguró que el partido socialista valenciano «no pacta con Vox ni con tránsfugas» y que la moción de censura (perfilada por los tres protagonistas, hasta el punto de ya haberse la estructura del futuro gobierno y sus áreas) «no está encima, ni se contempla» y que si se elevaba a la dirección por parte de la agrupación local, la «respuesta será negativa».

La contundencia pública de Mascarell dejó descolocados tanto a Compromís como a Guillermo Alonso del Real, el concejal no adscrito, ex de Vox, cuyo voto es clave para que la moción de censura llegue a buen puerto. Pese a todo, ninguno de los negociadores aseveraba que el plan para alcanzar la alcaldía estaba roto, ya que ninguna de las partes levantó el teléfono para confirmarlo.

Quien sí llamó por la tarde a distintos cargos socialistas de Torrent, tanto municipales y como orgánicos, fue Vicent Mascarell. El secretario de organización les trasladó personalmente lo que ya había avanzado ante los medios durante la mañana, aunque en otros términos. El dos de Morant pidió que desistieran de llevar adelante su plan, ya que la cúpula socialista no lo aprobaba, argumentando que no es momento de ejecutar una acción de tal calado, en la segunda ciudad más importante de la provincia.

Ahora bien, según las fuentes, en el mensaje de Mascarell no se concretaba si el veto a la moción es temporal, con la investidura de Pérez Llorca a la Generalitat con el apoyo de Vox, o si ya habría que esperar a las urnas de 2027. Las dos declaraciones del secretario de organización, en público y en privado, provocaron que desde entonces no haya habido contacto alguno entre los socios de moción.

Ni una palabra en la ejecutiva

En este sentido, la moción de censura de Torrent no fue mencionada en momento alguno durante la reunión de la comisión ejecutiva que lidera Diana Morant. Jesús Ros, que ocupa la Secretaría de Coordinación de Comarcas y Mancomunidades, estuvo conectado a la sesión telemática, pero señalan algunos de los compañeros de partido que no intervino. Tampoco fue cuestionado por la moción de censura.

Baldoví no sabe nada

En este sentido, el síndic de Compromís en las Corts , Joan Baldoví, menos contundente Mascarell, consideraba «legítimo» utilizar la herramienta de la moción de censura para desbancar a PP-Vox, pero afirmó que «no me consta que en Torrent haya ahora nada. Cualquier posibilidad de quitar a un gobierno de PP-Vox es absolutamente legítimo», pero ha insistido que «si no hay nada sobre la mesa no opino, si fuera efectivo lo haría».

Por otro lado, La alcadesa de Torrent, Amparo Folgado, apuntó al presidente Pedro Sánchez al que «no creo que pueda ver, como a Joan Baldoví, pactando con un tránsfuga de Vox», recalcando, que Guillermo Alonso del Real es «las dos cosas, tránsfuga y exconcejal Vox», por lo que pidió «seriedad y respeto para Torrent».

Para Folgado, «lo más importante para la oposición es poner por delante los sillones y sus intereses particulares, y no Torrent» para «volver al Torrent que representa el señor Jesús Ros, en de la ciudad de los 80, el del blanco y negro y regresar a la ciudad mediocre».

Folgado hizo hincapié en que las negociaciones entre la oposición se iniciaron «hace tres semanas», fecha, que coincide con el aniversario de la dana y «quiero pensar que cuando estábamos en la rotonda del Mas del Jutge honrando a esas familias ellos se estaban repartiendo suelos y sillones». En este sentido, señaló que no ve motivo para la moción de censura, «salvo la animadversión a esta alcaldesa y el equipo de gobierno».