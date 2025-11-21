El Torrent CF carga contra el Ayuntamiento: "Las decisiones que se toman no son correctas"

El president del Torrent CF, Víctor Ventosa, ha arremetido contra el ayuntamiento después de que el partido de Copa del Rey ante el Real Betis haya tenido que desplazarse hasta el estadio Ciutat de València porque las obras del cambio de césped del Sant Gregori no estarán listas para el encuentro copero, fijado para el 3 de diciembre.

Desde primer momento se esperaba que los trabajos que comenzaron hace dos semanas en el estadio torrentino estuvieran concluidos para el partido de Copa del Rey, pero ayer el ayuntamiento anunció que el encuentro se disputará finalmente el campo del Levante UD, después de que la concesionaria de las obras asegurara que por distintos motivos técnicos no llegan a tiempo para el 3 de diciembre.

El presidente del club, en declaraciones a A Punt, reconocía que el cambio de sede era una noticia “triste” para el Torrent CF, su afición y la ciudad porque se trata de “un partido histórico” por el que “hemos trabajado muchos años” por este tipo de objetivos. Ventosa ha recordado aquel Torrent – Racing de Santander de Copa de 1990 y que ahora no podrá repetirse en la capital comarcal. “No recibir a los aficionados del Betis en nuestro estadio y nuestra ciudad es un mazazo duro”.

Opciones de jugar en casa

Pero no solo lamentaba el golpe emocional. También lo que supone a nivel deportivo no jugar en su estadio habitual y tener que hacerlo en otro como el Ciutat de València. “Jugar en tu casa te da más opciones que hacerlo en un estadio grande como el del Levante, por lo que también nos sentimos perjudicados”, indica.

Ventosa ha vuelto a recordar que en esta situación, las obras se iniciaron en noviembre en plena competición y no en verano, “somos actores secundarios” y ha aprovechado que el Torrent CF “es un proyecto apolítico”, pero “parece que la alcaldesa no se la ha tomado así”, ha resaltado. El presidente del club ha aseverado que “siempre hemos trabajado con la izquierda, la derecha y quien haya gobernado, pero es el momento de alzar la voz y decir que las decisiones que se están tomando no son las correctas, que nosotros como club llevamos años sin percibir las facruras de manteniento del Sant Gregorio, que la vida útil de un cesped son ocho años y este tiene trece, que la verdad tiene un camino, que queremos conciliar y mediar pero si desde la otra parte se pone interés y ayuda".