Torrent inicia la transformación de las nuevas pistas deportivas del Parc Central con diseño y color

El Ayuntamiento de Torrent ha comenzado una actuación pionera en el ámbito urbano, deportivo, cultural y artístico de la ciudad: el revestimiento artístico de las nuevas pistas deportivas de Street Basket ubicadas en el corazón del Parc Central.

Un proyecto que conjuga intervención estética, funcionalidad, mejora del espacio público, fomento de la práctica deportiva y dinamización juvenil y social. Esta acción se enmarca dentro de la línea de trabajo del consistorio orientada a la mejora continua de los equipamientos municipales con una perspectiva contemporánea y creativa.

Una experiencia urbana única: arte y deporte entrelazados en el corazón de Torrent

El proyecto ha sido adjudicado a la empresa IN COLORS WE TRUST SL, especialista en arte urbano y pintura mural de gran formato. La actuación consistirá en una intervención artística de gran escala que abarca los 990 m² de superficie deportiva mediante el sistema de pavimento deportivo Mapecoat TNS Multideporte Profesional de la firma MAPEI, reconocido por su resistencia, durabilidad y estética adaptada a entornos exteriores.

Acondicionamiento de las pistas deportivas de Parc Central de Torrent. / A.T.

Esta intervención, de carácter integral, contempla no solo la adecuación técnica del pavimento deportivo, sino también su embellecimiento a través de una intervención artística que convertirá estas instalaciones en un espacio emblemático, vivo y lleno de color, capaz de proyectar una nueva imagen para el Parc Central.

Detalles técnicos de la intervención

La intervención ha sido diseñada siguiendo los más altos estándares técnicos en pavimentos deportivos y pintura mural de gran escala. La actuación se divide en varias fases:

·Análisis y evaluación de los soportes y posibilidades gráfico-plásticas.

·Reparación de la superficie (grietas, bacheado, lijado, limpieza).

·Aplicación del sistema TNS Colors en varias capas de imprimación y pintura artística.

·Marcaje reglamentario de cuatro medias pistas de baloncesto.

·Customización de los elementos deportivos (canastas, vallas, etc.).

Todo ello siguiendo criterios estéticos de orden visual, evitando el caos cromático y apostando por una organización artística coherente con el entorno urbano.

Arte y deporte al servicio de la ciudadanía

El concejal del Área de Urbanismo, José Gozalvo, considera esta actuación como una muestra de cómo el arte puede ponerse al servicio de la ciudadanía, revitalizando espacios de uso cotidiano como son las pistas deportivas. "queremos que Torrent siga siendo una ciudad que respira juventud, creatividad y dinamismo. No solo renovamos unas pistas, creamos un nuevo espacio de convivencia, orgullo de barrio y expresión artística".

Este proyecto se enmarca dentro de una visión estratégica más amplia y se suma a otras intervenciones urbanas que buscan integrar el arte en el paisaje cotidiano, promover hábitos saludables entre la población más joven y generar espacios que favorezcan la cohesión social. Además, convierte al Parc Central en un nuevo foco de atracción para vecinos y visitantes, mejorando la imagen del barrio.

El impacto social de la actuación será altamente positivo para la ciudad. Se trata, además, de una inversión simbólica, pero significativa, dentro del esfuerzo mucho más amplio que Torrent está realizando por renovar sus espacios públicos, especialmente tras los estragos sufridos por l dana. Este tipo de intervenciones no solo dignifican el espacio urbano, sino que también cumplen una importante función educativa, cultural y social.

Un símbolo de presente y futuro de la ciudad

Con esta actuación, el Parc Central se reafirma como un pulmón social y deportivo para la ciudad de Torrent. El proyecto ‘Playincolors’ no solo embellece el entorno, sino que refuerza el sentimiento de ciudad y la importancia de cuidar los espacios compartidos.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que “esta actuación representa una de las muchas formas en que estamos transformando Torrent: desde el compromiso con las personas, con los barrios y con una ciudad que avanza sin renunciar a su identidad. Las nuevas pistas del Parc Central no son simplemente un espacio deportivo; son un nuevo símbolo urbano de modernidad, juventud y creatividad. Hemos apostado por unir arte y deporte para revitalizar un espacio cotidiano, dotarlo de emoción y convertirlo en un lugar vivo, lleno de energía, al servicio de toda la ciudadanía”.

“Queremos que las familias, los jóvenes, los deportistas y los vecinos y vecinas encuentren algo más que canchas: un espacio de encuentro y de inspiración. Torrent es una ciudad que se mueve, que evoluciona y que cree en el poder del arte como motor de transformación social. Y seguiremos trabajando con esta visión: construyendo una ciudad más amable, más bella y más humana en cada actuación que llevamos a cabo”, ha añadido Folgado.