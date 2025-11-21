Los vecinos del centro de Paterna recurrirán un decreto por el ruido permitido en comparsas y peñas

La asociación de vecinos del barrio centro de Paterna (Avbcp) ha presentado un recurso de reposición contra el decreto 4701/2025, mediante el cual el ayuntamiento "autoriza emisiones acústicas de hasta 104 dB en sedes festeras tipo B (comparsas y peñas), pese a que la normativa autonómica y municipal establece límites muy inferiores".

El decreto se aprobó, según esta entidad vecinal, "sin participación ciudadana, sin consulta pública y sin contar con la asociación, que representa al barrio donde se concentra la mayor parte de estas sedes y donde el impacto acústico es más severo".

Según el recurso que ha registrado la asociación, el decreto en cuestión contradice la ordenanza de ruidos, la Ley 7/2002 de la Generalitat Valenciana y el Real Decreto 1367/2007. Asimismo, lamentan desde el vecindario, también se incumple el decreto autonómico 28/2011, que limita estrictamente las actividades que pueden realizarse en sedes tipo B.

Por otra parte, denuncian que este decreto que demandan "introduce expresiones imprecisas como “etc.”, que permiten autorizaciones arbitrarias" y por último "carece de informes técnicos, motivación sanitaria, acústica o jurídica".

Además, la asociación advierte que esta decisión "abre la puerta directa a la confrontación entre festeros y vecinos, al legalizar niveles de ruido incompatibles con la convivencia y el descanso, generando un escenario de conflicto evitable y que puede deteriorar gravemente la paz social del municipio". Por eso, solicitan la anulación del decreto, la suspensión cautelar de sus efectos y la apertura de un proceso de participación para crear una norma que favorezca la convivencia.