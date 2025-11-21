Los vecinos del centro de Paterna recurrirán un decreto por el ruido permitido en comparsas y peñas
La asociación vecinal asegura que la norma en cuestión autoriza emisiones acústicas de hasta 104 dB, cuando hay otras reglas que establecen límites inferiores
La asociación de vecinos del barrio centro de Paterna (Avbcp) ha presentado un recurso de reposición contra el decreto 4701/2025, mediante el cual el ayuntamiento "autoriza emisiones acústicas de hasta 104 dB en sedes festeras tipo B (comparsas y peñas), pese a que la normativa autonómica y municipal establece límites muy inferiores".
El decreto se aprobó, según esta entidad vecinal, "sin participación ciudadana, sin consulta pública y sin contar con la asociación, que representa al barrio donde se concentra la mayor parte de estas sedes y donde el impacto acústico es más severo".
Según el recurso que ha registrado la asociación, el decreto en cuestión contradice la ordenanza de ruidos, la Ley 7/2002 de la Generalitat Valenciana y el Real Decreto 1367/2007. Asimismo, lamentan desde el vecindario, también se incumple el decreto autonómico 28/2011, que limita estrictamente las actividades que pueden realizarse en sedes tipo B.
Por otra parte, denuncian que este decreto que demandan "introduce expresiones imprecisas como “etc.”, que permiten autorizaciones arbitrarias" y por último "carece de informes técnicos, motivación sanitaria, acústica o jurídica".
Además, la asociación advierte que esta decisión "abre la puerta directa a la confrontación entre festeros y vecinos, al legalizar niveles de ruido incompatibles con la convivencia y el descanso, generando un escenario de conflicto evitable y que puede deteriorar gravemente la paz social del municipio". Por eso, solicitan la anulación del decreto, la suspensión cautelar de sus efectos y la apertura de un proceso de participación para crear una norma que favorezca la convivencia.
