Más de 500 pisos a estrenar a 10 minutos de València

En plena escalada del precio de la vivienda, atribuido principalmente a la escasez de oferta, las promotoras siguen desarrollando nuevas construcciones en el poco suelo que queda, aunque este detalle depende de casos y de localidades. En este sentido, la venta de viviendas en València está cayendo por el subidón de precios. Las inmobiliarias aseguran que los compradores no están dispuestos a pagar los 3.227 euros el metro cuadrado que cuesta de media una vivienda en el Cap i Casal y las operaciones se están cerrando en un precio máximo de 2.585 euros.

Según el Ministerio de Vivienda, el valor de tasación de los pisos en València ha subido un 22,3 % con un precio medio de 2.542 euros el metro cuadrado. En el resto del área metropolitana el coste de la vivienda es mucho más bajo, pese a que la mayoría de los municipios también han registrado subidas por encima del 20 %. El precio medio de tasación en Paterna es de 1.985 euros el metro cuadrado (tras un incremento interanual del 26,7 %), en Mislata de 1.935 (tras un aumento del 25,5 %), en Burjassot de 1.711 euros (26,3 % más), en Manises 1.573 (21,7 %), en Quart de Poblet 1.572 (23,8 %) y en Torrent del 24,9 %.

Tampoco hay que olvidar que las grandes ciudades del área metropolitana de València se están quedando sin viviendas de alquiler. De hecho, recientemente la plataforma inmobiliaria Idealista revela que en Paterna solo hay 59 pisos disponibles, en Torrent la oferta se reduce a 83 y en Mislata cae a 25.

Pero pese a los precios al alza, en los que también influye el encarecimiento constante de los materiales, las construtoras siguen ofertando viviendas y más viviendas ante la gran demanda existe. Así, en Torrent, una de las poblaciones de España con mayor presión inmobiliaria, se ofrecen en la actualidad una decena de promociones de obra nueva que superan las 520 viviendas, con precios que rebasan los 500.000 euros. Así, los promotores exprimen el suelo que queda libre en Torrent, a la espera de la urbanización del sector Pacr Central 3, que prevé otras 700 casas.

Diseño de Natura Living Club en Torrent / NATURA LIVING CLUB

Natura Living Club proyecta en Parc Central (calle Munich) una promoción de 135 viviendas 1,2,3 y 4 dormitorios. La empresa matiza que están a la venta las últimas unidades de la Fase II. Se trata de inmuebles con ventilación cruzada, amplias terrazas y la cuidada presencia de naturaleza en jardineras integradas en fachadas y espacios exteriores. También cuenta con más de 1000 m2 de zonas comunes. El proyecto detalla que el complejo contará con jardines, piscina, gimnasio, spa, áreas de coworking y club social, además de zonas de juego infantil, pistas de pádel y parkings para bicicletas, patinetes y vehículos. Los precios van desde los 246.000 euros por una vivienda de 73 metros de dos habitaciones, a los 320.800 euros por un piso de 112 metros y tres habitaciones.

Diseño de la promoción Vergel Residencial / L-EMV

Vergel Residencial cuenta con 168 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, además de zonas comunes con piscina, espacios ajardinados, así como un local social con servicio de cocina, ideal para celebrar cumpleaños infantiles, reuniones y todo tipo de encuentros. Todas las viviendas, situadas en la calle Calle del Missioner Jesús Planells (frente al tanatorio) incluyen plaza de garaje y trastero. Los precios desde 182.000 euros de 65 metros con una habitación a los 383.000 del ático de dos habitación y 95 metros.

Simulación del complejo de Neobricks / L-EMV

La U de la cuarta torrent

La cuarta torre de entrada de Parc Central ya está en marcha. Concretamente, la U que rodea el edificio de 15 plantas, que se iniciará más tarde. Ahora, la promoción incluye 78 apartamentos de 1 a 4 dormitorios, todas con amplias terrazas o balcones. También zonas comunes con piscina, plazas de garaje para coche y moto, y locales comerciales. Solo quedan a la venta oficinas por 89.000 euros.

Mirador de Gaia / L-EMV

En la calle Montreal se proyecta Mirador de Gaia, un residencial de 65 viviendas viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios. Incluye zonas comunes con piscinas de adultos e infantil, zona solarium, sala coworking, gimnasio, area infantil y club social. Los precios, desde 175.000 euros por 75 metros y una habitación a los 455.000 euros por un ático de 140 metros y 3 habitaciones.

En la calle la Plana, 13, frente al IES Serra Perenxisa, se proyecta el residencial Parc Central Torrent con 36 viviendas exclusivas de 1, 2 y 3 dormitorios. Los áticos dúplex cuentan con terrazas solárium y las plantas bajas con amplias terrazas privadas. Además se ofrecen plaza de garaje y trastero privados. Los precios, de 167000 euros por un piso de 47 metros y una habitación, al ático de 86 metros y 3 habitaciones por 324.000 euros.

El edificio de Gabriela Mistral, ya en construcción / L-EMV

Una decena de viviendas componen el nuevo edificio en Gabriela Mistral, con viviendas espaciosas de tres dormitorios con dos baños completos y salón-comedor-cocina.Todas las viviendas además cuentan con climatización frio y calor independientes en zona de dormitorios y zona de salón-comedor-cocina cumpliendo todos los requisitos de ahorro energético. Los precios entre 245.000 y 265000 euros.

El residencia Parc Central Torrent, en la avenida Olímpica, se promociona un edificio de 22 viviendas distribuidas en 6 alturas, combina comodidad, servicios y calidad de vida. Disponen de viviendas de 2 y 3 dormitorios, con zonas comunes con piscina comunitaria, zona solarium, terraza exterior cubierta y club social. Idealista solo tiene en venta dos pisos de 99 metros por 285.000 euros.

El edificio Edificio CR-143, en la calle Cami Reial, está compuesto por planta baja + cuatro alturas, con tres fachadas exteriores y pisos de 1, 2 y 3 dormitorios, así como un ático de 3 dormitorios con solárium de 50 m2. Primeras calidades por 165.000 euros por 77 metros y una habitación a 350.000 euros por 117 metros y tres estancias.

Obra nueva del Residencial Albereda / L-EMV

Por último, el residencial Albereda, en la avenida de la Marxadella, es una promoción de 8 viviendas unifamiliares adosadas y pareadas, de 4 dormitorios. La promoción describe máxima calidad de sus acabados. Los precios ascienden a los 535.000 euros por 146 metros y cuatro habitaciones. El inicio de las obras serán en febrero de 2026 para la entrega de llaves en julio del 27.