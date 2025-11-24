La Agrupación de Los Silos de Burjassot homenajea a Santa Cecilia

El concierto que la Banda Sinfónica y la Banda Juvenil de la Agrupación Musical Los Silos de Burjassot ofrecieron el pasado sábado al atardecer, en un abarrotado teatro de Centro Cultural Tívoli, culminó el programa de actividades que la entidad artística, con la colaboración del Ayuntamiento, ha dedicado a lo largo del mes de noviembre a Santa Cecilia.

Bajo la dirección del maestro José Carlos Vidal Ramírez, la Banda Juvenil subió el telón con un monográfico sobre Anne McGinty “dedicado a las mujeres compositoras”. Para la ocasión interpretaron las partituras ‘Prelude to a festival’, ‘Flutissimo’, ‘Castle hill overture’ y ‘Bandissimo’ de la prolífica autora y flautista norteamericana.

Previamente a la actuación, la Agrupación Musical presentó en sociedad a las nuevas promesas incorporadas a la Juvenil: Carla Puig, Carolina Martínez, Clara Naharros, Elena Pérez, Inés Montesinos, Jimena Santolaria, Joan Agulló, Mireia Martín, Roque Simarro y Sofía Smith. Todas ellas y ellos recibieron un detalle conmemorativo de manos de la presidenta de Los Silos, Vanessa Rubio, y del maestro José Carlos Vidal, en presencia de una representación municipal encabezada por el alcalde de Burjassot, Rafa García, y el concejal de Patrimonio, Javier Naharros.

La Banda Sinfónica con los nuevos músicos, de pie, en el escenario. / Vicent Ruiz Sancho

Después ocupó el escenario la Banda Sinfónica a las órdenes del maestro Javier López Salón. Entre otras composiciones, sus componentes recrearon ‘Agua, azucarillos y aguardiente’ de Federico Chueca, el segundo movimiento de ‘Give us this day’ de David Maslanka y ‘Danzón número 2’ de Arturo Márquez.

Nuevos músicos

La Sinfónica, antes de actuar, también dio a conocer públicamente a sus intérpretes recién integrados: Alberto del Río, Carmen González, Javier Soro y Jordi Pinilla. Asimismo, por su trayectoria profesional, rindió homenaje a los músicos Vicente Navarro y Javier Llorens, que cumplen 50 años en la banda, y a Adrián Bustos, Francisco Fernández, Alejandro Gil, Elena Simón y Carlos Villanueva por sus 25 años.

Además, en el transcurso de la velada en honor de la Patrona de la Música, enmarcada en la programación del LXXV aniversario de la Agrupación Musical Los Silos, desde la entidad quisieron reconocer la labor desinteresada de todas las personas y colectivos que “sin aparecer en primera plana” hacen posible esta aventura de “setenta y cinco años de enseñanza, de música y de tradición” y que “continúa proyectándose hacia el futuro”.