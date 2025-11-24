Diez municipios de l’Horta Sud se unen contra la violencia machista en una gran marcha

Una gran marcha feminista, que reunió a 1.000 persones, recorrió l’Horta Sud este domingo para mostrar su repulsa contra la violencia machista en todas sus formas, dentro de la iniciativa Agermanades. Las unidades de Igualdad de los ayuntamientos de diez municipios, con el apoyo de la Mancomunitat de l’Horta Sud, impulsan esta movilización, a la que se unieron asociaciones de mujeres y colectivos diversos.

La marcha partió de diversos puntos y recorrió Albal, Alfafar, Benetússer, Beniparrell, Catarroja, Llocnou de la Corona, Massanassa, Paiporta, Picanya, Sedaví. Las asociaciones de mujeres de estas poblaciones, junto con otros colectivos feministas de municipios como Torrent o Alaquàs participaron en la caminata, como también los CLER de diversas poblaciones y otras entidades.

El grupo hizo su entrada en la plaza principal de Sedaví portando pancartas y coreando eslóganes. Este municipio tenía que haber albergado la actividad en 2024 pero la dana lo impidió. De ahí que el matinal fuera también un canto a los vínculos que la catástrofe ha forjado en la comarca, entre sus ayuntamientos y en su movimiento asociativo.

El presidente de la Mancomunitat y alcalde de Sedaví, José F. Cabanes, dio la bienvenida como anfitrión y recordó que, si bien la Ley Integral contra la Violencia de Género supuso un salto cualitativo en la protección de las mujeres, “cuando los derechos se ganan en las leyes, hay que seguir trabajando para trasladarlos a la realidad y continuar alerta en su defensa”.

Por ello, instó al trabajo conjunto de administraciones, fuerzas de seguridad, colegios y sociedad civil para erradicar la violencia machista y la violencia vicaria en todas sus formas, además de alertar sobre el negacionismo creciente o el retroceso de derechos en algunos países supuestamente democráticos.

Las concejalas de Igualdad de los ayuntamientos leyeron el manifiesto. / MHS

El acto estuvo conducido por la periodista Laura Sena, de la Mancomunitat de l’Horta Sud. A continuación, una decena de concejales y concejalas de los municipios organizadores leyó un manifiesto consensuado previamente: Ana Giménez Piquer (Bienestar Social e Igualdad), de Beniparrell; Noelia Moreno Luján (Igualdad), de Alfafar; Ana Martín Valero (Igualdad, Educación, Personal y Fiestas), de Benetússer; Julián García Polit (Igualdad y Educación), de Albal; Pepita Alapont Llopis (Igualdad), de Llocnou de la Corona; Marta Ramón Castillo (Cultura, Participació Ciutadana, Bienestar Social, Personas Mayores, Igualdad e Infancia), de Massanassa; Elena Ruiz Pérez (Educación), de Picanya; María Jesús López Sanz (Bienestar Social e Igualdad), de Paiporta, y Filo Baixauli Chornet (Igualdad), de Sedaví.

Música y reivindicación

Uno de los momentos más emotivos fue la lectura de los nombres, edades y comunidad autónoma de procedencia de las 39 mujeres asesinadas por violencia machista en 2025 y las tres criaturas por Neus Roy, que se acompañó de la colocación de símbolos en un mapa de España situado en el escenario, por parte de Paqui Serrano. Junto al mapa había un lienzo con los nombres de todas las víctimas, elaborado por el Col·lectiu per la Sororitat de Albal.

Colocación de las víctimas en el mapa. / MHS

También participaron en el acto reivindicativo las promotoras del proyecto “El latido de las mariposas”, Isabel Gallardo Sánchez e Itziar Prats Fernández, una iniciativa que nació tras el asesinato por violencia vicaria de Nerea y Martina, y que ha pasado por diversos municipios de la comarca, a través de talleres.

Para finalizar, la formación feminista “Cor. Dona. Veu” realizó una actuación a base de temas tradicionales, canciones de diferentes culturas y otros himnos, con los que denunció la violencia machista en el mundo y exaltó la lucha feminista.