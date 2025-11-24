La Gala del Deporte de Picassent corona la excelente salud deportiva local

Picassent celebra su Gala del Deporte, celebradaen un ambiente festivo y emotivo en el pabellón municipal, que ha reconocido el trabajo de clubes, entrenadores, deportistas individuales y familias que, día tras día, contribuyen a hacer crecer la actividad deportiva en el municipio. Durante la gala, se han entregado varios reconocimientos a trayectorias destacadas, éxitos deportivos de ámbito nacional y autonómico de la última temporada y propuestas vinculadas a los valores de la convivencia, el juego limpio y la igualdad.

De hecho, la alcaldesa de la localidad, Conxa García, en las palabras de apertura del acto, ha querido destacar la implicación de toda la familia deportiva picassentina, “dedican una parte importante de su tiempo a permitir que sus hijos puedan crecer con el espíritu y los valores del deporte”, ha comentado.

A continuación ha habido momentos vibrantes entre los que destaca Tomás Machkenzie, nadador de elite, que ha estado presente en 14 de las 21 ediciones y que ha sido campeón autonómico varias veces y finalista del campeonato de España. Junto con Machkenzie, y respecto a la trayectoria deportiva, hay que destacar el premio hacia Miguel Córcoles, campeón del mundo de tiro con armas históricas.

En el aspecto colectivo conviene reseñar la mención hacia el club “Picassent Corre”, asociación deportiva que ha promovido con éxito participación en carreras populares, tanto en el ámbito local como en pruebas de mayor exigencia en toda la Comunidad Valenciana.

La Gala del Deporte también congrega a centenares de jóvenes valores que cada año tienen en esta fiesta deportiva un lugar para conocer y reconocer sus gestas e hitos particulares y grupales.

Apuesta pública por el deporte

Más de 2.700 deportistas están integrados en 13 clubes deportivos más decenas y decenas de niños y niñas que son parte de las escuelas deportivas. “Representáis una parte muy importante de Picassent”, comentó la alcaldesa que confirmó las obras inminentes de una nueva pista cubierta polideportiva además de la reforma integral del edificio principal del recinto municipal. “Más de 5 millones de euros en un año que hará que estas instalaciones de todos continúan siendo un orgullo de nuestro pueblo”, concluyó.

Además, durante la jornada se ha entregado un recuerdo a las personas que fueron portada en los últimos años de la gala, sus rostros además, estarán en formato de ilustración por todo el recinto polideportivo, en una iniciativa promovida por la Concejalía de Igualdad y Deportes.