Godella muestra a su tejido asociativo

Godella consolida su tejido asociativo con la segunda edición de la Feria de Asociaciones, que este año cuenta con nuevas incorporaciones como la Asociación Campolivar Vivo, la Peña Levantinista “La Rana Mecánica”, la Asociación Cultural Coetera de Godella y Taller Música Joven Orquesta Sagrado Corazón. Este evento se ha convertido en un espacio de encuentro para conocer en primera persona el gran trabajo que realizan nuestras asociaciones, reflejando el creciente dinamismo del ámbito asociativo local.

El concejal de Participación Ciudadana, Juan Manuel Álamo, ha señalado que “con esta segunda edición se afianza la feria como un lugar de encuentro donde conocer de cerca el gran trabajo que hacen nuestras asociaciones. Seguiremos apoyando desde la concejalía al tejido asociativo, y el más claro ejemplo lo tenemos con la creación y mantenimiento de esta feria durante esta legislatura”.

Además, desde el Ayuntamiento han querido destacar otras iniciativas que refuerzan este compromiso, como la mejora de la página web de Participa Godella, que ahora cuenta con un apartado exclusivo para nuestras asociaciones. “Estas acciones demuestran el valor que este gobierno otorga al tejido asociativo de Godella”, ha concluido.

La Feria de Asociaciones es una oportunidad para que vecinos y vecinas descubran la diversidad de actividades culturales, deportivas y sociales que ofrece el municipio, fortaleciendo así la participación ciudadana y la cohesión comunitaria en Godella.