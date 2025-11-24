Opinión
Imparables a favor de la Sanitat Pública
Un concert benèfic en favor de l’estudi i la investigació contra una malaltia greu, el càncer de sang, m’ha provocat aquesta reflexió sobre la necessitat d’atendre el món de la investigació en general i de la mèdica en particular.
He de dir que, al llarg de la meua vida, ha tocat a la meua porta en dues ocasions esta malaltia i sempre en xiquetes menudes, afortunadament ambdues xiquetes hui són dones fetes, dretes i fortes, però malauradament altres persones amb altres tipus de leucèmies, no han tingut la mateixa sort.
L’activitat musical, em va fer conèixer amb més deteniment el cas de David Antich, professor del conservatori de música de Torrent. Al 2022 li van diagnosticar un càncer de Sang dels més difícils de controlar i salvar, però gràcies que ja estava en bones mans i amb el suport de la seua cunyada, es va posar en marxa tot l’engranatge: servei d’hematologia de l ‘Hospital Clínic universitari de València, l’Incliva i la fundació Josep Carreras.
Quan tot pareixia que no hi hauria remei, es va trobar una donant compatible a l’altra punta del planeta i, per tant, va sorgir una esperança i, al remat tot va eixir amb èxit.
David ha pogut tornar a fer una vida normal amb les seqüeles que la malaltia i el tractament et deixa, però viu i amb ganes de viure i fer marxa.
No hi ha cap mena de dubte que la fusió entre la música i la ciència, està més lligada del que nosaltres ens pensem, ja que per a les persones que ens estimem l’art de la interpretació, esta disciplina és la nostra vida, és la força que ens mou, però no sols això sinó que la música és la ciència que inicia la investigació del fonament matemàtic, fenòmens físics i altres ciències.
Tampoc tinc cap dubte sobre el fet que l’Institut d’Investigació Sanitària (l’Incliva) a l’igual que qualsevol altre institut de recerca, hauria d’estar en les màximes prioritats econòmiques autonòmiques i estatals, donat l’alt valor en favor de les persones i del seu benestar.
Estes fundacions, instituts i centres d’investigació, haurien de tindre el suport incondicional i inqüestionable del govern i de la ciutadania; haurien de preocupar-se únicament per tindre els millors investigadors i les millors tècniques i no haurien d’estar perdent el temps en buscar finançament i agrair per nodrir-se de fons recaptats per actes benèfics.
El concepte de sanitat pública de qualitat, eficient i eficaç l’hauríem de tindre assolit tant si governen les dretes como les esquerres, perquè amb la salut de les persones no es pot comercialitzar ni posar a la venda. Però ja hem vist que moltes vegades prima més el flux circular de la renda, que la cura del sector públic per a salvaguardar una part de l’estat del benestar.
Darrerament patim el deteriorament de la nostra sanitat pública a base d’una desinversió i d’una privatització galopant, sense adonar-nos que la tasca investigadora es sosté i té sentit dins d’un sistema públic de protecció de la salut.
Com a ciutadans i ciutadanes compromeses amb la important tasca que realitza la investigació sanitària i de la salut, no cap més que afegir que s’ha de defensar per tots els mitjans la investigació pública, perquè és la base fonamental per la desenvolupament de l’Estat del Benestar.
S’ha de conscienciar, que la sanitat pública democratitza la salut, permet a qualsevol persona a tindre les mateixes oportunitats de vida, siga rica o pobra.
Mentre tot este últim plantejament no siga al 100% efectiu, sols ens quedarà donar gràcies a David Antich per l’esforç d’organitzar un MAGNÍFIC concert benèfic en favor de la investigació de la leucèmia i altres càncers de la sang.
