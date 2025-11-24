Inmaculada Puchades Vallejo será la Reina del Encuentro 2026

Torrent ha celebrado uno de los actos más esperados dentro del calendario previo a la Semana Santa torrentina: la Lectura del Acta que oficializa la elección de la Reina del Encuentro y Ángel de la Resurrección de 2026. En esta ocasión, la joven torrentina Inmaculada Puchades Vallejo, ha sido designada para representar a la Hermandad del Ecce-Homo y asumir este destacado papel en las celebraciones del próximo año.

El acto ha contado con la presencia de representantes del Ayuntamiento de Torrent y de la Junta Central de Hermandades de Semana Santa (JCHHSS). Entre ellos, han asistido el concejal de Cultura, Aitor Sánchez, la primera teniente de alcalde, Mª Ángeles Lerma, el presidente de la JCHHSS, José Vicente Yago, junto a los miembros de su Junta, y el consiliario D. Jesús Corbí.

La Reina del Encuentro acompañada de familiares y amigos de la hermandad. / salvador palop medina

Durante la ceremonia también se ha dado a conocer el nombre de las jóvenes que acompañarán a Inmaculada durante su reinado Marta Furió Gómez y Alexa Company Aragonés, quienes ocuparán el cargo de Camareras. Ambas compartirán con ella los actos más significativos de la Semana Santa de 2026, acompañándola en los momentos de mayor relevancia y solemnidad.

Asimismo, se hizo público el nombramiento de la Hermana Mayor Suprema que acompañará a la Reina, recayendo dicho cargo en María Teresa Puchades Benavides

Inmaculada Puchades, que mantiene una estrecha vinculación con las tradiciones de la ciudad, ya formó parte de la corte de honor en 2014 como camarera de la entonces Reina, Amparo García. Ahora, una década después, asume el máximo honor dentro de las celebraciones pasionales torrentinas.

La ceremonia pública de Nombramiento tendrá lugar el sábado 24 de enero en el Auditori de Torrent, donde se prevé una amplia participación de vecinos, autoridades y hermandades. Este evento marcará el inicio de un año especialmente significativo para la joven designada y para toda la ciudad, que volverá a reunirse en torno a una de sus tradiciones más emblemáticas.