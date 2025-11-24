Massamagrell impulsa la convivencia entre jóvenes y mayores con juegos de mesa

El Ayuntamiento de Massamagrell ha acompañado y apoyado el desarrollo de “Somriures Majors”, un proyecto de Aprendizaje y Servicio creado por el alumnado de 2º de Gestión Administrativa del IES Massamagrell dentro del módulo de Proyecto Intermodular. La iniciativa forma parte del gran proyecto educativo “Transformando nuestro mundo con la EBC” y de la actividad “Empodérate, haz voluntariado”, del Programa de Innovación e Inclusión Educativa (PIIE) 2024-2026 del centro.

El objetivo principal de “Somriures Majors” es fomentar la convivencia, la inclusión y el intercambio de conocimientos entre generaciones a través del juego. Para ello, se han desarrollado seis sesiones de talleres de juegos de mesa, en las que han participado 18 estudiantes, así como personas de la Asociación de Personas Jubiladas y Pensionistas de Massamagrell. Además, en dos de las sesiones también han participado alumnos y alumnas del Taller Ocupacional Molí de Baix, enriqueciendo aún más la diversidad del grupo.

El proyecto se ha planteado desde la innovación y la inclusión, buscando que las actividades intergeneracionales permitieran poner en práctica contenidos curriculares reales. Antes de llegar a las sesiones de juego, el alumnado ha realizado diversas tareas administrativas: contactar con la asociación, organizar reuniones previas, planificar talleres y coordinar la logística del proyecto.

Un gran ejemplo

El Ayuntamiento de Massamagrell, a través de la Concejalía de Tercera Edad, ha colaborado cediendo espacios municipales y difundiendo la iniciativa en los canales institucionales, facilitando la participación de la ciudadanía. La concejala de Tercera Edad, Nina Sepúlveda, ha señalado que “proyectos como Somriures Majors son un ejemplo de cómo podemos unir generaciones para aprender unas de otras y fortalecer la comunidad”.

Por su parte, la profesora del alumnado que ha implementado el proyecto, Marta Barres, ha destacado que “este proyecto demuestra cómo el aprendizaje va más allá del aula: los estudiantes aplican sus conocimientos, desarrollan habilidades sociales y colaboran de forma activa con otros grupos de edad”.

La Asociación de Personas Jubiladas, por su parte, ha aportado ideas, propuestas y una amplia difusión entre socios, socias y vecinos del municipio, contribuyendo al éxito de cada sesión.

Tras la positiva acogida de las sesiones, el alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, junto a la concejala de Tercera Edad, Nina Sepúlveda, hicieron entrega de diplomas a todas las personas participantes. En palabras del alcalde, “somos afortunados de contar con iniciativas como Somriures Majors, que fomentan la inclusión, el aprendizaje y la convivencia entre generaciones”.