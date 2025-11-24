Picassent centra su 25N en visibilizar la prostitución como forma de violencia.

Según se refleja en el Macroestudio sobre trata, explotación sexual y prostitución de mujeres promovido por el Ministerio de Igualdad, al menos 114.576 mujeres se encuentran en situación de prostitución en España. Además de estos datos, se sigue constatando la falta de empatía y la deshumanización que reciben las mujeres por parte de los puteros, que no dudan en el consumo buscando siempre una excusa o justificación.

Ante esta situación, desde el Ayuntamiento de Picassent se ha querido poner el foco en su campaña del 25N en visibilizar la prostitución como una forma de violencia y explotación sexual contra las mujeres, con el objetivo claro de desincentivar la demanda entre la población del municipio poniendo el énfasis en los puteros y su impunidad y, a su vez, romper con los mitos asociados a la prostitución. Además, como apunta la concejala de Igualdad, Belén Bernat Sotelo, “la campaña pretende visibilizar nuevas formas de captación y consumo, que se dirigen especialmente al público joven, a través de las redes sociales y nuevas tecnologías”.

Una campaña con trampa

La iniciativa comenzó hace algunas semanas con la colocación en diferentes puntos del municipio de carteles que simulaban ser anuncios con un contenido normalizado y aceptado, pero que en realidad pueden esconder situaciones de prostitución, tanto de captación a través de la venta de fotos o contenidos, como incitando al consumo. Los carteles callejeros contenían un código QR que conducían a una web municipal con mensajes de información y alerta. Antes de revelar que se trataba de una campaña institucional, los anuncios han recibido centenares de visitas, mostrando la normalización y el engaño que pueden suponer estos tipos de anuncios.

La campaña se ha reforzado con la instalación de diferentes lonas en el municipio con el eslogan. El consumo de prostitución es violencia y la difusión de vídeos explicativos donde algunos rostros conocidos del municipio advertían e informaban de los peligros de la normalización del consumo de prostitución.

Uno de los carteles de la campaña colocados en Picassent con un anuncio falso que esconde una situación de prostitución. / A. Picassent

Los actos del 25N se completan con una concentración hoy, a las 19 horas, en la que la Escuela Municipal de Teatro realizará una performance antes de la lectura del manifiesto en conmemoración del Día Internacional por la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres. La programación se prolongará hasta el 18 de diciembre, destacando la visita de la activista Amelia Tiganus, quien facilitará una charla dirigida la ciudadanía y al alumnado de los centros educativos.

De víctima a activista

Amelia Tiganus nació en Rumanía pero fue obligada a venir a España porque fue vendida a un proxeneta español con tan solo 17 años. Estuvo en más de 40 prostíbulos durante 5 años hasta que pudo escapar. Ahora vive en País Vasco y es escritora, activista feminista y formadora en cursos y talleres de sensibilización y prevención de la prostitución y la violencia sexual. También ha participado en la redacción de varios artículos académicos. En librerías tiene disponible su cómic «Amelia: historia de una lucha» y sus libros «La revuelta de las putas: de víctima a activista» y «Yo nunca fui una cualquiera».

"La campaña pretende visibilizar nuevas formas de captación y consumo, que se dirigen al público joven, a través de las redes sociales y nuevas tecnologías”

Gracias a su labor por los derechos de las mujeres ha ganado premios y reconocimientos como el «Reconocimiento al compromiso mostrado por lograr una sociedad libre de violencia contra las mujeres» en 2019, concedido por el Ministerio de Igualdad y el Gobierno de España. También forma parte del Movimiento Abolicionista del País Vasco y es fundadora de Emargi, una asociación dedicada a la lucha integral por un futuro libre de explotación sexual y reproductiva de mujeres y niñas.

Amelia es un ejemplo de resiliencia y de como campañas como las del Ayuntamiento de Picassent son necesarias para acabar con el sufrimiento que día a día sufren millones de mujeres y niñas alrededor del mundo, para que, como Amelia, puedan salir de ese mundo que les tiene esclavizadas y tener una vida digna.