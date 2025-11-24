La Pobla de Farnals recibe una subvención de 3.872 € de la Red de Municipios contra la Violencia de Género 2025

La Diputación de Valencia ha concedido al Ayuntamiento de La Pobla de Farnals una subvención de 3.872 euros en el marco de la Red de Municipios Adheridos contra la Violencia de Género 2025. Esta ayuda ha permitido desarrollar, a través de la concejalía de Igualdad, la campaña de sensibilización y prevención “La Pobla de Farnals Mujeres Comerciantes”.

La iniciativa ha tenido como objetivo visibilizar la realidad de las mujeres comerciantes del municipio, generar conciencia sobre los desafíos que afrontan y promover espacios seguros, equitativos y libres de violencia donde puedan desarrollar sus proyectos. Mediante acciones de sensibilización, apoyo empresarial y creación de redes, la campaña ha contribuido a fortalecer y empoderar a estas mujeres, favoreciendo la prevención de la violencia de género en el ámbito económico y social.

Asimismo, la campaña ha puesto en valor las historias de las mujeres del municipio que, a través de la gestión de sus propios negocios, rompen estereotipos y ocupan un papel fundamental en la vida económica y social de La Pobla de Farnals.