Nelo Simó

La Policía persigue a treinta moteros que hacían acrobacias por la A-3 en Valencia

Caballitos, acelerones, accidentes, persecuciones por la A-3 y hasta un detenido. Es el cóctel de un incidente ocurrido el pasado sábado, 15 de noviembre. Coincidiendo con el Gran Premio de Motoclismo de la C. Valencianaun grupo internacional de moteros, en un número próximo a la treintena, se desplazó a Valencia para disfrutar las carreras en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. Así, en su desplazamiento al municipio de la Hoya de Buñol para disfrutar del ambiente previo, los motoristas circulaban por la avenidad del Cid, primero, y por la A-3 en sentido Madrid, después, haciendo todo tipo acrobacias, como caballitos o ponerse de pie sobre el asiento, además de acelerar para hacer rugir las motocicletas, de tipo trial. De hecho, tal como se aprecia en el video colgado por @Anonymous_TA en redes sociales, uno de los pilotos acabó estampado contra un vehículo de transporte público VTC. Una patrulla de la Policía Local de Mislata que realizaba un control nocturno en su término municipal, en el linde con València en la A-3, emprendió una persecución tras los moteros. Al dispositivo se unieron agentes de la Policía Local de Valencia y la Policía Nacional, que lograron el arresto de uno de los pilotos.