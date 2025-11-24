El PSPV pide buses gratis para el Torrent - Betis de Copa del Rey

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Torrent, Andrés Campos, ha remitido un escrito a la delegación de deportes para que ponga a disposición de la ciudadanía "todos los autobuses necesarios, gratuitos, suficientes y coordinados, para garantizar el desplazamiento de vecinos y vecinas" al estadio donde finalmente vaya a disputarse el partido Torrent CF Real Betis Balompié el día 3 de diciembre.

El encuentro no se disputará en el estadio Sant Gregorio de Torrent después de que la concesionaria de las obras de cambio de césped ha asegurado que los trabajos no estarán concluidos para el día del partido. Por tal motivo, el consistorio ha conveniado con el Levante UD, que la eliminatoria se dispute en el Ciutat de Valencia.

Campos considera que el cambio estadio ha causado "indignación" entre la afición taronja así como un "perjuicio" por tener que desplazarse hasta la capital. Por ello, ha instado al ayuntamiento ha poner en marcha unos autobuses que "cuenten con salidas y regresos programados, con plazas garantizadas para cualquier vecino o vecina que lo solicite, y que la información se haga pública de forma inmediata, clara y accesible".

Perjuicio económico

En este sentido, el concejal socialista solicita que el Ayuntamiento de Torrent "asuma íntegramente el coste del alquiler del Estadio Ciudad de Valencia y todos los gastos anexos derivados de que el Torrent CF se vea obligado a disputar allí su partido, incluyendo cualquier concepto económico que corresponda por el uso de las instalaciones, servicios asociados y condiciones operativas del encuentro. Dado que esta situación procede exclusivamente de la imposibilidad sobrevenida de jugar en San Gregorio por causas atribuibles a la gestión municipal, es imprescindible que el Consistorio garantice que ningún coste, de ningún tipo, recaiga sobre el Torrent CF, evitando así cualquier perjuicio económico ocasionado por un cambio de sede totalmente ajeno al club".