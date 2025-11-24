Quart de Poblet homenajea a mujeres silenciadas y represaliadas a lo largo de la historia

El Ayuntamiento de Quart de Poblet, a través de la Concejalía de Igualdad y Políticas Inclusivas y en colaboración con el área de Cultura, ha inaugurado la exposición colectiva “Mujeres encarceladas, entre otras muchas”, una propuesta artística que rinde homenaje a mujeres de distintas épocas, culturas y orígenes que, pese a su relevancia, sufrieron violencia, represión o discriminación y fueron invisibilizadas por la historia. Se trata de una exposición que se enmarca dentro de las actividades organizadas con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La muestra, que puede visitarse en la Casa de Cultura del 21 de noviembre al 5 de diciembre, ha sido creada por artistas de la Asociación Blanco, Negro y Magenta y está comisariada por Concha Mayordomo y Marga Colás.

La alcaldesa, Cristina Mora, junto a la comisionada de la exposición, durante la inauguración de la muestra / A.Q.P.

La alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, ha recordado que uno de los pilares fundamentales del Gobierno municipal es “visibilizar y fomentar la igualdad de manera transversal los 365 días del año, en todos los espacios y oficios como el deporte, el arte o la ciencia”. Por eso, destaca la importancia de exposiciones como esta, donde se homenajea a mujeres de todo el mundo que “en algún momento de sus vidas estuvieron privadas de su libertad”.

Veintiocho obras para veintiocho historias

La exposición reúne veintiocho obras elaboradas específicamente para este proyecto, que invita a recorrer un viaje histórico y simbólico por la vida de mujeres encarceladas –física o simbólicamente– por su rebeldía, su pensamiento o su compromiso social.

Las piezas evocan figuras tan diversas como Hypatia de Alejandría, Mahsa Amini, Juana de Arco, La Pasionaria, Ana Bolena u Olympe de Gouges. Mujeres separadas por siglos y circunstancias, pero unidas por el común denominador de la resistencia y el inconformismo frente a la estructura social de cada una de las épocas y contextos que les tocó vivir.

Tal como explica la comisaria de la muestra, “aquí no caben las diferencias sociales: reinas y obreras; ni las diferencias raciales: judías o afroamericanas. Se pueden contemplar los particulares homenajes a santas, sufragistas, artistas, activistas e incluso a una astrónoma o a una terrorista, y todas ellas en una nómina que las unifica por su condición de mujer”.

Una muestra de las obras expuestas en Quart de Poblet. / A.Q.P.

La Asociación Blanco, Negro y Magenta, impulsora del proyecto, está integrada por un colectivo intergeneracional de artistas de diferentes puntos del territorio español que trabajan desde las artes visuales para promover la igualdad.

Su actividad se sustenta en tres pilares fundamentales: la visibilidad de las mujeres artistas, la denuncia de las injusticias que afectan a las mujeres y la lucha contra la violencia machista. Todos sus proyectos tienen un compromiso feminista, un ideario que las une en la construcción de proyectos artísticos comunes.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Quart de Poblet reafirma su compromiso con la igualdad y con la erradicación de cualquier forma de violencia contra las mujeres. A través del arte y la cultura, el municipio busca generar conciencia, promover el pensamiento crítico y visibilizar las realidades que aún hoy afectan a millones de mujeres en el mundo. Por ese motivo, desde Quart de Poblet se recuerda que la defensa de los derechos de las mujeres es una tarea colectiva y diaria, y anima a la ciudadanía a participar activamente en las acciones del 25N para avanzar hacia una sociedad más justa, libre e igualitaria.