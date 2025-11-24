Las sociedades musicales de Torrent celebran Santa Cecilia con grandes conciertos

Fin de semana intenso para la Unió Musical de Torrent y la Banda del Círculo Católico con la celebración el sábado de Santa Cecilia, patrona de la música.

La Banda Sinfónica del Círculo Católico de Torrent continuó este fin de semana con los actos dedicados a Santa Cecilia, patrona de los músicos, culminando con un brillante concierto celebrado el sábado en l’Auditori de Torrent. El recinto se llenó por completo, convirtiéndose en el escenario perfecto para presentar a los nuevos integrantes de la banda, que debutaron ante un público entregado.

La alcaldesa Amparo Folgado, junto a miembros de su equipo de gobierno, acudió al evento para mostrar su apoyo a la agrupación musical en la que también estaban presentes el presidente del Círculo Católico, Benito Nemesio y el presidente de la Banda, Alfredo Silla. El concierto estuvo dividido en dos partes diferenciadas y bajo la batuta de Francisco Zacarés. En la primera, los protagonistas fueron los solistas Claudia Zaera, Empar Medina, Dani Alonso, Samuel Gil, Laura Fernández y Albert Mora, quienes interpretaron obras de Haydn, Reed, Shaw, Iturralde y Moren, luciendo técnica y expresividad.

Amparo Folgado con los nuevos músicos del Círculo Católico. / A.T.

La segunda parte del programa ofreció una selección de piezas de gran proyección sinfónica: La Tabernera del Puerto de Sorozábal, el célebre Bolero de Ravel y El Camino Real de Alfred Reed, una de las obras más emblemáticas del repertorio bandístico contemporáneo.

Con este concierto, el Círculo Católico pone el broche final a una semana repleta de actos en honor a Santa Cecilia, reafirmando su compromiso con la tradición musical y el talento local.

Jazz con Valencia Hot Five

La Unió Musical de Torrent (UMT) puso este domingo el broche final a su XLIX Semana Musical en honor a Santa Cecília, patrona de los músicos, con el tradicional pasacalle y la posterior celebración religiosa en la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora. Con estos actos se cerró una intensa semana repleta de conciertos, actividades y música en directo

Tra suna intensa semana repleta de actividades, la Unió Musical de Torrent celebró este sábado 22 con la actuación de Valencia Hot Five, que llevó el jazz tradicional a la sala, y el domingo con la salida del pasacalle y la misa en honor a Santa Cecília.

Celebración de Santa Cecilia por la UMT. / A.T.

Este año, además, la UMT ha celebrado la incorporación de 15 nuevos músicos, que se suman a la familia de la banda. Los actos de apertura contaron con la presencia de la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, que quiso mostrar su apoyo a la UMT. A lo largo de toda la semana, la Musa de la Música, Carla Gallego, y el presidente de la UMT, Pepe Plaza, presidieron las diferentes actividades, que culminaron este domingo con los actos religiosos que cerraron una edición especialmente participativa y emotiva de la Semana Musical.