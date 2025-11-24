El PP recuerda que el Torrent CF recibe una subvención de 11.241 euros de la Diputación, "pese a las reticencias del PSOE"

La eliminatoria de la Copa del Rey entre el Torrent CF y el Real Betis ha abierta otro frente en la batalla que dirimen gobierno y oposición en la capital de l'Horta Sud. Los populares han recordado este lunes que el club taronja cuenta con una subvención de 11.241,53 euros concedida por la Diputación de Valencia para sufragar los gastos derivados del playoff de ascenso a 1ª RFEF, disputado el pasado mes de junio. La ayuda, aprobada el miércoles 19 de noviembre, salió adelante por unanimidad, aunque "no estuvo exenta de polémica debido a las objeciones planteadas por el PSOE, que trató de condicionar y cuestionar la concesión durante el debate plenario", resaltan desde el PP. Cabe recordar que el PSOE ha solicitado que el consistorio que ponga "todos los autobuses necesarios, gratuitos, suficientes y coordinados, para garantizar el desplazamiento de vecinos y vecinas" al estadio Ciutat del Valencia, donde finalmente se disputará disputarse el encuentro copero.

La subvención, explican desde el PP, responde a un compromiso adquirido por el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, durante el partido de ida de la final del playoff en el Campo de Sant Gregori, donde mostró el apoyo institucional de la corporación provincial al único equipo valenciano que alcanzó la final por el ascenso. Aunque el Torrent CF cayó en Talavera en el partido de vuelta, su papel en la competición fue considerado motivo suficiente para recibir esta ayuda extraordinaria.

A pesar de que los socialistas terminaron votando a favor, el portavoz del grupo, Carlos Fernández Bielsa, "fue quien generó el principal foco de tensión del pleno. Desde su primera intervención, trató de sembrar dudas sobre la pertinencia de la ayuda, alegando que existen “cientos de clubes” que no reciben subvención y que aún están pendientes de resolverse las líneas de concurrencia competitiva", critica el PP.

Bielsa insistió en equiparar el caso del Torrent CF con el de clubes que no reúnen las mismas circunstancias. “Si interviene de la misma manera que ha hecho con la ayuda del Cristo a la Agonía, a lo mejor nos replanteamos nuevamente el voto”, dijo el alcalde mislatero. El portavoz socialista llegó incluso a utilizar a su municipio, Mislata, para justificar su incomodidad con la ayuda: “Mislata también, por ejemplo. Y no lo veo aquí. Y lo han solicitado”.

Ayudas similares

La diputada de Hacienda, Laura Sáez le recordó que la singularidad del Torrent CF está acreditada en el expediente, ya que fue el único club de toda la provincia que disputó un playoff de ascenso. "Además, evidenció la contradicción del PSOE al criticar estas ayudas cuando ellos, en la anterior legislatura, aplicaban el mismo criterio", dicen los populares: “Esto es exactamente lo que ustedes hacían hace dos años. La diferencia es que entonces lo multiplicaban por dos o por tres”, aseveró Sáez.