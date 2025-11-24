Torrent renueva su estrategia forestal

La Junta de Gobierno Local de Torrent ha aprobado en su sesión de hoy la puesta en marcha del expediente para la contratación del servicio de mantenimiento y conservación de las zonas forestales de la ciudad, un contrato estratégico que permitirá reforzar la gestión sostenible de los montes, barrancos y áreas naturales del municipio durante los próximos años. La iniciativa, dotada con una inversión plurianual de 636.813,76 euros, distribuida entre 2025 y 2029, que permitirá ejecutar todos los trabajos ordinarios y extraordinarios previstos y planificar actuaciones fundamentales para la gestión forestal.

El nuevo servicio cubrirá todas las zonas forestales municipales, incluyendo: La Serra Perenxisa, el Vedat, los cauces de los barrancos, especialmente el Barranc de l’Horteta, la red de sendas y rutas naturales municipales y otras parcelas públicas con carácter forestal o asimilable. El pliego técnico establece un programa de trabajo integral que incluye actuaciones permanentes de silvicultura, prevención, conservación y mejora de hábitats, con una brigada forestal dedicada en exclusiva a Torrent.

El contrato permitirá ejecutar de manera continuada actuaciones estratégicas que abarcan: Prevención y seguridad forestal, Control de cañas en barrancos, apeo de árboles secos o enfermos, tratamientos contra plagas forestales, podas y mantenimiento estructural, limpieza forestal anual, mantenimiento de sendas y rutas naturales, plantaciones y repoblaciones.

La alcaldesa Amparo Folgado ha destacado que esta aprobación “marca un paso decisivo en la protección de nuestro entorno natural, reforzando la seguridad de nuestras urbanizaciones y mejorando la resiliencia de nuestras masas forestales. Torrent contará con un servicio estructurado, permanente y planificado que permitirá cuidar nuestros montes, nuestros barrancos y nuestras sendas con una continuidad que hasta ahora no existía”. Folgado ha subrayado que “Perenxisa y El Vedat son dos tesoros ambientales de Torrent y requieren una atención profesional constante. Con este contrato aseguramos un mantenimiento serio, técnico y respetuoso con la biodiversidad.” “Hemos apostado por una planificación plurianual porque el cuidado del monte no puede depender de actuaciones aisladas. Torrent lleva a cabo una inversión que garantiza continuidad, previsión, seguridad y una gestión moderna de sus áreas forestales”, ha añadido.

El concejal del área de Urbanismo y Medio Ambiente, José Gozalvo, ha remarcado que “este contrato es una herramienta esencial para reducir riesgos, mejorar la salud de la masa forestal y aumentar la calidad ambiental en todo el término municipal”. Gozalvo ha explicado que “la actuación simultánea sobre Perenxisa, El Vedat, los barrancos y las sendas permitirá avanzar hacia un modelo de territorio más seguro, más limpio y más preparado frente al cambio climático”.