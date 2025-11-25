25N: Los obstáculos de la lucha contra la violencia de género en la zona cero

Un año después de la dana, los pueblos de afectados por las inundaciones en l'Horta Sud siguen en reconstrucción. Una reconstrucción que no es solo material, sino también psico-social. Así se deja patente en la celebración del 25-N, Día Internacional contra la Violencia de las Mujeres, donde se pone de manifiesto que catástrofes como la ocurrida, afecta directamente a las mujeres y más aún a las que están en una situación de vulnerabilidad.

Así se ha comprobado en localidades como Paiporta, epicentro de la catástrofe, con 56 fallecidos, donde el grupo Temis, servicio de la Policía Local especializado en prevención y actuación en violencia de género, ha registrado un repunte de casos tras la dana. "Los casos no son muchos, porque aquí en Paiporta teníamos cifras muy bajas, pero sí han aumentado no solo con respecto a violencia de género, sino también en violencias intrafamiliares", señala la concejala de Igualdad de Paiporta, Maria Jesús López, quien afirma, que los especialistas de salud mental lo achacan a "estrés postraumático de la dana, y relacionado también con ello, a un aumento de las adicciones".

Paiporta en la marcha feminista. / MHS

La concejala afirma que los expertos aseguran que no se sigue ningún patrón determinado, y por tanto, ha centrado todos sus esfuerzos en la prevención. "Hemos aumentado las campañas de información, no solo en los institutos a través de las charlas policiales que consideramos indispensables, sino también acercándonos a eventos organizados por asociaciones, donde sabemos que se va a aglutinar a mucha gente, porque hemos visto que los talleres no tiene tan buena respuesta", explica López.

Catarroja, otro de los grandes afectados por la dana, afirma que tras un año han conseguido restablecer todos los servicios de ayuda a las mujeres, como el espacio Lilith, de asesoramiento y acompañamiento a víctimas de violencia machista, integrado por una policía local especialista en Viogen. "Unas semanas después de la catástrofe, desde el Espai Lilith ya nos pusimos en contactos con todas las usuarias, para hacerles un seguimiento. Podemos decir que no ha habido más casos, pero sí más quebrantamientos de órdenes de alejamiento, por ejemplo", explica Beatriz Sierra, que al igual que su homóloga en Paiporta, asegura que algunas mujeres ha vuelto a la casa de su agresor, al quedarse sin recursos. "El agresor aprovecha el estado de vulnerabilidad de sus víctimas para volver a aproximarse, y es en lo que tenemos que estar más atentos", señala Sierra. "Debemos decirle que sí tiene otros recursos y otras alternativas como los que les ofrecemos desde Servicios Sociales", apunta Maria Jesús López.

Benetússer, en la marcha feminista. / A.B.

Tanto Sierra como López leyeron parte del manifiesto, en el acto impulsado tanto por las concejalías como por la Mancomunitat de l'Horta Sud, dentro de la iniciativa "Agermanades", que se celebró en Sedaví, después de que el año pasado tuviera que suspenderse por la dana. El presidente de la Mancomunitat y alcalde de Sedaví, José F. Cabanes, dio la bienvenida al millar de personas que participaron en la marcha feminista que recorrió Albal, Alfafar, Benetússer, Beniparrell, Catarroja, Llocnou de la Corona, Massanassa, Paiporta, Picanya y Sedaví, Allí, Cabanes recordó que, si bien la Ley Integral contra la Violencia de Género supuso un salto cualitativo en la protección de las mujeres, “cuando los derechos se ganan en las leyes, hay que seguir trabajando para trasladarlos a la realidad y continuar alerta en su defensa”. Por ello, instó al trabajo conjunto de administraciones, fuerzas de seguridad, colegios y sociedad civil para erradicar la violencia machista y la violencia vicaria en todas sus formas, además de alertar sobre el negacionismo creciente o el retroceso de derechos en algunos países supuestamente democráticos.

Las asociaciones de mujeres de estas poblaciones, junto con otros colectivos feministas de municipios como Torrent o Alaquàs participaron en la caminata, como también los CLER de diversas poblaciones y otras entidades.

Entre las asociaciones se encontraba Dones de l’Horta Sud, movimiento nacido a raíz de la dana del 29 de octubre de 2025 e integrado por representantes de asociaciones feministas de diferentes municipios de la comarca, entre las que se encuentra Dones de Picanya. Su presidenta, Xelo Sánchez, afirma que "la mujer ha perdido muchos derechos en la dana. Se ha olvidado de todo para centrarse en los cuidados, y va a ser muy difícil volver a reponerlos". Tanto para Dones de Picanya como para el resto de asociaciones feministas que integran la plataforma Dones Horta Sud, "es imprescindible que se realice un estudio con su correspondiente informe para ver el impacto de la dana en la mujer. Así se lo hemos trasladado a la diputada Rosa Peris", apunta.

39 víctimas, que no se olvidan

Uno de los momentos más emotivos en el acto en Sedaví fue la lectura de los nombres, edades y comunidad autónoma de procedencia de las 39 mujeres asesinadas por violencia machista en 2025 y las tres criaturas por Neus Roy, que se acompañó de la colocación de símbolos en un mapa de España situado en el escenario, por parte de Paqui Serrano. Junto al mapa había un lienzo con los nombres de todas las víctimas, elaborado por el Col·lectiu per la Sororitat de Albal.

También participaron en el acto reivindicativo las promotoras del proyecto “El latido de las mariposas”, Isabel Gallardo Sánchez e Itziar Prats Fernández, una iniciativa que nació tras el asesinato por violencia vicaria de Nerea y Martina, y que ha pasado por diversos municipios de la comarca, a través de talleres, con gran éxito como el celebrado en Paiporta.

Para finalizar, la formación feminista “Cor. Dona. Veu” realizó una actuación a base de temas tradicionales, canciones de diferentes culturas y otros himnos, con los que denunció la violencia machista en el mundo y exaltó la lucha feminista.