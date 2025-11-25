Burjassot lee ante la ciudadanía el manifiesto por la erradicación de la violencia contra las mujeres

Burjassot, de la mano del Foro de Participación por la Igualdad de Género y del área municipal de Unidad de Igualdad-Espai Dona, conmemoró este martes por la mañana –25-N–, en la plaza del Ayuntamiento, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres con la lectura de un manifiesto reivindicativo. Decenas de personas acudieron a la convocatoria para expresar su repulsa a la vulneración de los derechos humanos.

Con las consignas “El amor no es la hostia” y “La violencia machista la paras tú” empezó a leer el texto el alcalde de Burjassot, Rafa García. Sucesivamente se sumaron a la lectura representantes de los distintos colectivos que conforman el Foro de Participación y del tejido asociativo del municipio en general.

“Firmemente nuestro absoluto rechazo a todas las formas de violencia que sufren o han sufrido las mujeres y que les ha dejado secuelas de por vida. Queremos que nuestra voz se alce clara y fuerte en nombre de las que ya no están, las que aún tienen miedo a denunciar su situación y las que cada día luchan por recuperar su vida, su libertad y su dignidad”, son algunos de los mensajes del manifiesto.

La concentración del 25-N, este martes por la mañana, en la plaza del Ayuntamiento. / V. Ruiz Sancho

Minuto de silencio

En el transcurso de la concentración se recordó el número de las mujeres y menores asesinados a lo largo del año a causa de la violencia machista y se guardó un minuto de silencio en su memoria. Asimismo la organización recordó que este mismo martes a partir de las 17 horas, en la Casa de Cultura, el Ayuntamiento ha puesto a disposición de la ciudadanía transporte para dirigirse a la manifestación por el 25-N que tendrá lugar en València.

Los actos conmemorativos del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en Burjassot continuarán el jueves, día 27, a las 19 horas en el Centro Cultural Tívoli, con la representación de la obra ‘Mejor un beso’ a cargo de la compañía teatral Paraules i Dones. Al día siguiente –viernes–, el salón de plenos del Ayuntamiento acogerá una nueva edición de la entrega de premios Mujer y Deporte y del Concurso de Narrativa Isabel de Villena. Finalmente, el domingo a las 11 horas saldrá desde la plaza del Ayuntamiento la XIV Volta a Peu contra la Violència de Gènere.