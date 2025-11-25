Esther Torrijos, nueva secretaria general del PSPV de Paiporta

La agrupación del PSPV-PSOE de Paiporta ha celebrado este lunes una asamblea extraordinaria para elegira los miembros de su ejecutiva local y en la que Esther Torrijos ha sido nombrada nueva secretaria general. Con un total de 18 personas, la renovada dirección del grupo ha establecido las principales líneas de actuación que deberán abordar e nlos próximos años para asegurar desde la “unidad, el diálogo, la cooperación y la esperanza, un Paiporta más justa, igualitaria y sostenible que mejore la vida de nuestras vecinas y vecinos”, ha destacado Torrijos, quien también ha animado a “ser capaces de no dejar a nadie atrás ante los cambios del futuro a los que deberemos hacer frente. Este Partido Socialista está más preparado que nunca y asumimos esta responsabilidad”.

Para la secretaria general del PSPV-Paiporta, la nueva ejecutiva combina el “compromiso, la gestión y la experiencia de un equipo arraigado en la realidad local que escucha, atiende y respondea las necesidades de sus vecinos”, pero que también garantiza con su trabajo diario “la libertad real y la democracia, porque tiene la convicción de que juntos podremos afrontar los grandes retos que tenemos por delante”. Al respecto, Torrijos quiso agradecer el trabajo realizado y los avances promovidos por la anterior secretaria general y exalcaldesa del municipio ,Maribel Albalat,por “serun referentede ilusióny esperanzay porconstruir labase sólida sobre la que avanzaremos hacia el futuro de Paiporta”.

La nueva ejecutiva con cargos del PSPV / L-EMV

Por su parte el alcalde Vicent Ciscar quiso poner en valor el trabajo de la ejecutiva saliente y del grupo municipal socialista y recalcó “somos un equipo fuerte que seguiremos trabajando unidos para hacer de Paiporta una Paiporta mejor”y agradeció profundamente todo slos años que al lado de Maribel Albalat consiguieron mejorar la vida de los Paiportinos y Paiportinas.

La nueva ejecutiva local

La ejecutiva del PSPV-Paiporta ha quedado establecida con Manolo Montero García como presidente honorífico; Vicent Císcar Chisbert como presidente; Esther Torrijos Alonso como secretaria general; Maribel Albalat Asensi como vicesecretaria general; Miguel Angel Ortiz Linares comosecretario de Organización; MaríaJesús López Sanz comose cretaria deIgualdad i Política Social; José Antonio Redondo Gutiérrez como secretario de Acción Electoral; Alicia García-Gascó Rodríguez como secretaria de Formación; Alejandro Jorge Sánchez Tarazona como secretario de Estudios y Programas; Ángela Monleón López como secretaria de Educación, Deportes y Cultura; Óscar Pellicer Gil como secretario de Comunicación y Emergencia Climática; Cipriana Miguel Fernández como secretariade Personas Mayores; Juan Carlos March Vilanova como secretario de Movilización; Jonathan Ahullana Adalid como secretariode Juventud; José Antonio Paredes Marco como secretariode Ocupación y Vivienda; Esther Yagüe Aparicio, Emilia Martínez Marín y Martín Torres Reyes como vocales.