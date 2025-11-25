Muere Rafael Marco, pionero de los centros de salud mental en España

Ha fallecido Juan Rafael Marco Cortés, empresario y profesional excelso del sector de los Servicios Sociales en la Comunitat Valenciana y un pionero en España. El entierro será esta tarde en el cementerio de Torrent, a partir de las 16 horas. En esta ciudad de l'Horta Sud residía con su familia y se ubica la sede central de su red de empresas asistenciales.

Rafa Marco, de 64 años, casado, tenía dos hijos y dos nietos. Era el fundador y director general de Red Valenciana de Salud Mental, una organización empresarial y asistencial, única en España que cuenta con 11 centros de mayores y de enfermos mentales en las provincias de València y Alicante, y con 7 viviendas tuteladas para pacientes con patologías mentales .

Este emprendedor infatigable fundó en 1989 su primera residencia en Torrent y dirigía un grupo empresarial que emplea a 500 trabajadores y que suma 600 plazas residenciales.

Rafael Marco, en una foto reciente. / R.L.H.

Reconocimientos

Rafael Marco era desde septiembre de 2018, académico numerario 132 de la Ilustre Academia de Ciencias de la Salud Ramón y Cajal. La prestigiosa institución distinguió a Marco Cortés porque la Red Valenciana de Salud Mental es "la mayor organización española en centros de atención residencial para personas con discapacidad en situación de dependencia, especializados en enfermedad mental grave».

Asimismo, en diciembre de 2018, logró la Medalla de Oro Europea al Mérito al Trabajo que concede la Asociación Europea de Economía y Competitividad, que suponía un excelso reconocimiento a décadas de una trayectoria profesional y empresarial tan exitosa como innovadora. El liderazgo y el éxito de Red Valenciana de Salud Mental en toda España no se entiende sin la figura imprescindible de su director general Juan Rafael Marco Cortés.

Más recientemente, la Red Valenciana de Salud Mental fue la galardonada en la categoría de Empresa por su trabajo por mejorar la calidad de vida de las personas mayores, dependientes y enfermos mentales, incorporando programas de atención integral, servicios asistenciales, actividades educacionales y todo en una atención individualizada, en la gala organizada por el Grupo El Periódico de Aquí.

Sede de Red Valenciana de Salud Mental en Torrent. / Levante-EMV

Conmoción en Torrent

Numerosos amigos, familiares, trabajadores y profesionales del sector asistencial se acercaron ayer al Tanatorio para darle su último adiós y hoy mismo se espera el apoyo de otra gran cantidad de amigos y seres queridos en el funeral del cementerio de Torrent. La noticia ha causado una gran conmoción en Torrent y en todo el sector de los servicios sociales de la Comunitat Valenciana.

Descanse en paz.