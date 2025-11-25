Lío en Aldaia al quedar inaccesible la web de Secretaría Municipal

Los grupos municipales PP, Compromís, Vox y la concejal no adscrita de Aldaia han denunciando que el Gobierno Municipal "ha dejado inaccesible la web de Secretaría Municipal, impidiendo de nuevo el acceso a la documentación esencial para el pleno: informes, expedientes, daciones de cuenta, resoluciones de Alcaldía, registro de entrada, documentación económica y presupuestos".

Los grupos explican que "tras días de bloqueo informativo la semana pasada con las comisiones informativas, este lunes tras ir unas horas, vuelve a suceder exactamente lo mismo, evidenciando que no estamos ante un problema puntual, pero esto no es lo más grave. La falta de acceso a la información no es nueva".

Para PP, Compromís, Vox, "durante los últimos dos años y medio, estas situaciones se han repetido de forma constante, aunque el Gobierno había logrado “salvar” los plazos lo justo para evitar responsabilidades legales. Esta vez, sin embargo, el bloqueo ha sido tan prolongado que el Gobierno se ha visto obligado a posponer el pleno de manera sibilina, evitando así incurrir en un problema jurídico más grave al no haber remitido correctamente la convocatoria por los medios oficiales. Una maniobra que solo busca cubrir un error propio, a costa de paralizar la actividad institucional del municipio. Esta práctica reiterada vulnera de forma clara el derecho legal de los concejales al acceso a la información, recogido en la legislación de régimen local, y supone una responsabilidad legal, administrativa y política inasumible por parte del Gobierno Municipal de Aldaia", critican.

La versión del gobierno local

En cambio, desde el ejecutivo socialista rechazan falta de transparencia y atribuyen el incidente a un problema técnico. "Existe una incidencia informática, ante la cual, el gobierno local convoca una junta de portavoces para valorar la situación, y dado que por esa incidencia no se puede garantizar el tiempo de visualización de los documentos del pleno, se acuerda por unanimidad de todos los grupos políticos, cambiar la celebración del pleno ordinario. Además se anuncia públicamente el cambio de fecha desde todos los medios", sostienen. En este sentido, la incidencia informática "es provocada por una actualización de sistema que impulsa el proveedor, AYTOS, que requiere mas capacidad de datos, aspecto que se esta resolviendo".

Desde el gobierno local reclaman que la oposición "cuestionen la profesionalidad de los servidores públicos, en este caso los trabajadoras de Secretaría y de Informática del Ayuntamiento de Aldaia, indicando que este apagón se ha producido a propósito, ya que se trata de una incidencia informática".