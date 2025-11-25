Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mislata levanta la voz contra la violencia machista

El alumnado de los centros educativos de secundaria de Mislata han leído el manifiesto reivindicativo con motivo del 25N en una concentración convocada dentro de las Jornadas contra la Violencia de Género

La pancarta de la concentración

La pancarta de la concentración / ROSA SAGREDO

Nelo Simó

Mislata se ha unido en la lucha contra la violencia machista en la lectura de un manifiesto. Durante todo el mes de noviembre, el Ayuntamiento de Mislata ha vuelto a reafirmar su apoyo en esta reivindicación a través de una amplia programación organizada en las XXII Jornadas contra la Violencia de Género.

A la lectura del manifiesto ha asistido el alcalde, Carlos Fernández Bielsa, junto a la vicealcaldesa y concejala de Políticas de Igualdad, Mª Luisa Martínez Mora, y miembros de la Corporación Municipal, así como representantes de las asociaciones de mujeres de Mislata y ciudadanía en general. Más de 2000 alumnos y alumnas de secundaria han participado en la concentración en el anfiteatro del Parque de la Democracia, y representantes de todos los centros participantes han leído un manifiesto escrito conjuntamente con un mensaje común y claro de repulsa a la violencia machista.

Bielsa ha afirmado que en Mislata “seguiremos trabajando para prevenir la violencia, para proteger a las víctimas, para educar en igualdad y para que nuestros barrios, colegios y espacios públicos sean lugares seguros, libres de miedo y llenos de respeto”. Además, ha puesto en valor la educación pública como “herramienta fundamental en la sociedad para lograr una igualdad efectiva y real”.

Además, todo el alumnado acompañado de sus profesores y profesoras ha podido participar en diferentes actividades a modo de gymkhana en torno a la igualdad, la erradicación de la violencia machista y con mujeres pioneras en la historia como protagonistas.

Concetración de Mislata

Concetración de Mislata / ROSA SAGREDO

Las Jornadas contra la Violencia de Género de este año, organizadas desde el área de Políticas de Igualdad, junto con la Casa de la Dona y las asociaciones de mujeres de Mislata, han contado con el tradicional concurso de carteles; la exposición ‘Art al Carrer’; actuaciones de teatro; talleres y conferencias, entre otras actividades.

Como afirma la concejala de Políticas de Igualdad, Mª Luisa Martínez Mora, “en un momento en que parte del debate público tiende a negar, banalizar o cuestionar los avances, Mislata no afloja. Nuestra red feminista está activa y mantiene vivo un compromiso que se expresa en la calle, en las aulas, en las asociaciones y en la agenda municipal. Es un compromiso que no se improvisa cada noviembre, sino que se trabaja, sin descanso, durante todo el año”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents