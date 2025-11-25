Mislata levanta la voz contra la violencia machista
El alumnado de los centros educativos de secundaria de Mislata han leído el manifiesto reivindicativo con motivo del 25N en una concentración convocada dentro de las Jornadas contra la Violencia de Género
Mislata se ha unido en la lucha contra la violencia machista en la lectura de un manifiesto. Durante todo el mes de noviembre, el Ayuntamiento de Mislata ha vuelto a reafirmar su apoyo en esta reivindicación a través de una amplia programación organizada en las XXII Jornadas contra la Violencia de Género.
A la lectura del manifiesto ha asistido el alcalde, Carlos Fernández Bielsa, junto a la vicealcaldesa y concejala de Políticas de Igualdad, Mª Luisa Martínez Mora, y miembros de la Corporación Municipal, así como representantes de las asociaciones de mujeres de Mislata y ciudadanía en general. Más de 2000 alumnos y alumnas de secundaria han participado en la concentración en el anfiteatro del Parque de la Democracia, y representantes de todos los centros participantes han leído un manifiesto escrito conjuntamente con un mensaje común y claro de repulsa a la violencia machista.
Bielsa ha afirmado que en Mislata “seguiremos trabajando para prevenir la violencia, para proteger a las víctimas, para educar en igualdad y para que nuestros barrios, colegios y espacios públicos sean lugares seguros, libres de miedo y llenos de respeto”. Además, ha puesto en valor la educación pública como “herramienta fundamental en la sociedad para lograr una igualdad efectiva y real”.
Además, todo el alumnado acompañado de sus profesores y profesoras ha podido participar en diferentes actividades a modo de gymkhana en torno a la igualdad, la erradicación de la violencia machista y con mujeres pioneras en la historia como protagonistas.
Las Jornadas contra la Violencia de Género de este año, organizadas desde el área de Políticas de Igualdad, junto con la Casa de la Dona y las asociaciones de mujeres de Mislata, han contado con el tradicional concurso de carteles; la exposición ‘Art al Carrer’; actuaciones de teatro; talleres y conferencias, entre otras actividades.
Como afirma la concejala de Políticas de Igualdad, Mª Luisa Martínez Mora, “en un momento en que parte del debate público tiende a negar, banalizar o cuestionar los avances, Mislata no afloja. Nuestra red feminista está activa y mantiene vivo un compromiso que se expresa en la calle, en las aulas, en las asociaciones y en la agenda municipal. Es un compromiso que no se improvisa cada noviembre, sino que se trabaja, sin descanso, durante todo el año”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Reventón de agua en el Jardín del Turia
- València abre la puerta a transformar gasolineras urbanas en oficinas, supermercados o zona comercial
- Fallece el líder más carismático de los damnificados por la pantanada de Tous
- Estos son los bares de Valencia que han ganado los Premios Cacau d'Or 2025
- Algo está cambiando en la movilidad metropolitana de València
- Sanidad se reúne con el anestesista que atendió a las dos niñas de la clínica dental de Alzira
- Fallece un hombre de 89 años tras ser atropellado por un camión en Algemesí
- Un supervisor del 112 confirma que a las 13.30 horas del 29-O ya se realizaban rescates en l'Horta Sud, 'donde no llovía