Los niños y niñas de Benetússer vuelven a marchar contra la violencia de género

Con motivo de la celebración del 25N, el municipio de Benetússer ha cogido esta mañana la marcha contra la violencia machista organizada por el área de igualdad del ayuntamiento y que ha contado con la participación del alumnado de los centros educativos de la localidad. Al ritmo de batukada, las niñas, niños y jóvenes, acompañados de pancartas y cartelería, han realizado un recorrido por las calles para reivindicar el fin de la violencia contra las mujeres. “Volvemos a reivindicar la desaparición del machismo codo a codo con las generaciones que representan el futuro de Benetússer para que éstas puedan vivir en una sociedad más justa, libre de estereotipos y de violencia hacia las mujeres. Mientras siga existiendo esta lacra social histórica saldremos a la calle todos los 25N”, destaca la concejala de Igualdad, Ana Martín Valero.

Tras la marcha, una representación de cada uno de los centros educativos ha subido al escenario situado en la plaza del Ayuntamiento para compartir sus mensajes y reflexiones contra la violencia de género a través del recitado de poemas y textos propios, así como performances musicales con un mensaje claro: “es una promesa, no dejaremos de luchar hasta que todas seamos libres”.