Paiporta se suma al 25N

El Ayuntamiento de Paiporta se ha sumado este martes al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer bajo el lema ‘Sembrando sororidad, eliminando machismos’ en un acto institucional de unidad en el que han participado representantes y miembros del gobierno municipal, de la corporación local, del Consejo de la Mujer, así como asociaciones vecinales y colectivos del municipio, entre las que se encuentran: Bolilleres de Paiporta, Aldis, Nosotras, Amamanta, Andarinas, Tu hogar LGTB o Xarxa Comunitària.

Para la concejala de Bienestar Social, Igualdad y Salud Pública, Mª Jesús López, que ha inaugurado el acto, lo más importante ahora es “avanzar en políticas públicas que protejan y reparen a las víctimas y que impidan cualquier forma de retroceso para garantizar una respuesta integral y eficaz. También, continuar invirtiendo en prevención, educación, atención especializada, protección institucional y trabajar con todas las fuerzas, para que se apruebe la ley de violencia vicaria y para que el Pacto de Estado contra la violencia de género se cumpla de manera efectiva”, ha destacado.

En este sentido, el Ayuntamiento de Paiporta ha establecido para el año 2025-2026 nuevas medidas, protocolos y partidas, como los 106.047 euros fijados en los Presupuestos 2026 para fomentar la prevención, combatir la violencia de género y promover la igualdad. “Desde el gobierno municipal hemos fortalecido los planes, recursos, y grupos de trabajo para incluir la perspectiva de género en los planes y protocolos de emergencia. El objetivo es actuar de manera coordinada y eficaz en cualquier situación de emergencia, porque de las 7.551 mujeres que estaban grabadas en el sistema VioGén en la provincia de Valencia, 3.123 se encontraban en municipios afectados como Paiporta”, ha remarcado la vicealcaldesa Marian Val, quien además, ha animado a trabajar de forma unánime y conjunta “para asegurar el futuro de todas las mujeres de Paiporta con más y mejores recursos municipales, pero también con la creación de espacios de diálogo, convivencia y protección que garanticen la seguridad e integridad de todas ellas. Tenemos que ser partícipes y garantes de una Paiporta libre de violencia machista”.

En la jornada del 25N se han leído los nombres de las 38 mujeres que han sido asesinadas por violencia machista este año. Además, se han dado a conocer las últimas cifras de violencia vicaria, con 65 menores víctimas mortales y 485 huérfanos desde el 2013, y con 1.333 mujeres asesinadas desde que se iniciaron los registros en 2003.

Representantes del Consejo de la Mujer, que este martes han leído un manifiesto para denunciar la violencia vicaria y para fomentar la sororidad entre la población, han puesto el foco en las mujeres y niños afectados por la DANA. Una acción que se engloba en la iniciativa ‘El latido de las mariposas’, en el que se homenajea a las hermanas Mirabal, conocidas como Las Mariposas y que se han convertido en el símbolo mundial de la lucha contra la violencia machista desde su asesinato en 1960. “A través de las mariposas queremos concienciar a nuestro pueblo, Paiporta, para continuar fomentando la sororidad entre mujeres y conseguir unidas un mundo mejor y sin violencias”, han reivindicado.

Fomentar la igualdad mediante la palabra

Dentro de los actos del 25N, el Ayuntamiento de Paiporta, la concejala de Cultura, Fiestas y Participación Ciudadana, Esther Torrijos. ha dado a conocer los ganadores del XVIII Premio ‘Carolina Planells contra la violencia de género de narrativa corta’ con el objetivo de fomentar la igualdad entre mujeres y hombres.

El Primer Premio en la categoría De Adultos con un importe de 600 euros ha sido por la obra ‘*Obsolescencia feminista’ de Manuel Luque Tapia de Doña Mencía, Córdoba.

El premio en la categoría Juvenil ha sido por la obra ‘Quatricomia’ de Pau Ferrando Agost y que está dotado con una remuneración de 400 euros.

El premio Especial al mejor trabajo por concursantes empadronados a Paiporta en la categoría de Adultos ha sido para la obra ‘Muñeca de trapo’ de Sari Ortí Calatayud y que está valorado con 300 euros.

Además, el accésit a la mejor obra presentada en valenciano ha sido por la obra ‘Bajo el signo de Leo’ de Isabel Donet y Sànchez de la ciudad de Valencia, con una remuneración de 400 euros.