Paterna “pone freno” este 25N a la violencia machista con la campaña "Las palabras también duelen"

Con motivo del Día Internacional de la Violencia de Género, el Ayuntamiento de Paterna, a través del Área de Igualdad, lanza este año la campaña "Las palabras también duelen”, para “decir basta” y visibilizar el impacto real que tiene la violencia verbal y psicológica en la vida de las mujeres.

Con el objetivo de reflexionar sobre el poder del lenguaje y hacer partícipe a la sociedad paternera a comprometerse con un entorno libre de violencia de género, la Teniente Alcalde de Garantía Social, Igualdad y Tradiciones, Isabel Segura, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía “para hacer de este 25N un compromiso social recordando que la violencia de género no empieza con un golpe, sino que comienza mucho antes cuando alguien intenta humillarte, controlarte y manipularte. Las palabras hieren, duelen y dejan huella”.

Segura ha apuntado que “si queremos seguir avanzando hacia una sociedad más justa, libre e igualitaria no podemos tolerar la normalización de este tipo de gestos y actitudes de violencia verbal que pueden conducir a graves conductas de maltrato en el futuro”.

Programación especial para el 25N

En este sentido, el Ayuntamiento de Paterna ha organizado este martes 25 de noviembre, una Concentración a partir de las 18 horas en la Plaza del Ayuntamiento a la que están convocadas las Asociaciones de Mujeres de la ciudad, la Unidad de Igualdad del consistorio paternero y ciudadanía en general. Durante este mismo espacio, se habilitará un punto violeta desde las 18 a 20 horas. Ayer por la tarde, el Teatro Capri albergó una representación teatral a cargo de la Asociación de Mujeres de Santa Rita y Noverre.

Durante este mes, el consistorio paternero también ha programado un extenso calendario de actos y actividades, enmarcado en esta campaña, que arrancó ya la semana pasada con charlas sobre 'Mujeres, Identidad y resiliencia', teatro, ronda de juegos feministas con entidades y asociaciones sociales que ha acogido la Casa de la Dona en horario de mañana y tarde, así como este pasado domingo la Asociación Cultural Radioaficionados de Paterna ofreció una jornada radiofónica, ‘Radio contra la violencia de género’, en la explanada del cohetódromo.

Además, se podrá visitar en la Casa de la Dona, en horario de 9 a 13 horas, la Exposición “Crecer con miedo: niños y niñas ante la violencia de género” hasta final de este mes.

Mediante la actividad Biblioteca Humana sobre violencia de género en centros escolares, esta campaña también incluye acciones de sensibilización en centros educativos, durante estos meses de noviembre y diciembre, centradas en la importancia del lenguaje y en la responsabilidad colectiva para construir relaciones respetuosas e igualitarias desde la infancia.

El próximo viernes, 28 de noviembre, está previsto un Desayuno Violeta sobre la violencia de género. De la mano de la Asociación Alama, esta actividad se desarrollará de 10 a 13 horas en la Casa de la Dona y con la que se clausura la programación de actos con motivo del 25N en Paterna.

Finalmente, el jueves 4 de diciembre, a las 18:00 horas, tendrá lugar la obra de Teatro ‘No me toques el cuento’ en el Gran Teatre Antonio Ferrandis, a cargo de Teatroz. Las entradas son gratuitas y pueden recogerse en este mismo espacio o en la Casa de la Dona.