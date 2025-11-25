Quart de Poblet reafirma su compromiso contra la violencia machista

El municipio de Quart de Poblet vuelve a comprometerse activamente con la lucha contra la violencia machista con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N). A lo largo de noviembre y principios de diciembre, el Ayuntamiento ha preparado una programación diversa y accesible, pensada para sensibilizar, educar, generar reflexión colectiva y ofrecer a la ciudadanía espacios de participación en torno a la igualdad real. Esta campaña impulsa exposiciones, espectáculos, jornadas formativas, actividades infantiles y propuestas culturales diseñadas para llegar a diferentes edades y ámbitos del municipio.

La alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, subraya el compromiso del municipio en la defensa de la igualdad y la lucha contra cualquier tipo de violencia contra las mujeres, y recuerda que Quart de Poblet “cuenta con una amplia experiencia en prevención y atención integral a mujeres víctimas de violencia machista”.

“En Quart de Poblet trabajamos cada día para acompañar, proteger y escuchar. Para que ninguna mujer tenga miedo de pedir ayuda. Para que ninguna niña crezca pensando que la violencia puede ser amor. Para que cada persona que sufre encuentre una mano tendida y una puerta abierta. Y, aunque sabemos que queda mucho camino por recorrer, también sabemos que juntas y juntos somos más fuertes”, ha asegurado.

La alcaldesa Cristina Mora / L-EMV

El acto central de la programación ha tenido lugar este 25 de noviembre con la lectura del manifiesto institucional con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una concentración que se ha realizado junto a la Biblioteca Municipal y que reafirma el compromiso de Quart de Poblet en la lucha contra la violencia sobre las mujeres.

Posteriormente, ha tenido lugar el espectáculo “Fémina. Las mujeres mueven el mundo”, a cargo de Maracaibo Teatre. La actuación propone un recorrido artístico por la fuerza de las mujeres como motor de cambio social. Y esta misma jornada, la Biblioteca acoge los cuentacuentos “Basta Stop Violencia de Género”, una actividad dirigida al público infantil e impartida por Rebombori Cultural.

Acciones de sensibilización y concienciación

La programación arrancó el pasado 3 de noviembre con la inauguración de la exposición “Jo Dona. Tu còmplice. Elles lluitadores”, cedida por Plena Inclusió. La muestra, que fue presentada en el Salón de Actos del Ayuntamiento, ofrece un recorrido a través de imágenes, testimonios y piezas de carácter divulgativo hacia una mirada sobre la fuerza y resistencia de mujeres que han tenido que enfrentarse a diferentes formas de discriminación y violencia.

Por otra parte, del 17 al 30 de noviembre, la Biblioteca Pública Municipal Enric Valor se convierte en un lugar de referencia con el Punto de Interés 25N, un espacio informativo destinado a promover lecturas, recursos y materiales que ayudan a comprender la violencia de género desde una perspectiva integral. La propuesta invita a la ciudadanía a acercarse a obras literarias, estudios y materiales didácticos que contribuyen a visibilizar esta problemática social.

La formación especializada también ocupa un lugar destacado en la programación, especialmente con la VII edición de las Jornadas Educant en la Igualtat, que se llevaron a cabo el 17 y el 21 de noviembre. En esta ocasión, la ponente invitada fue Estela Buenaventura García, creadora del proyecto Pupitre Rojo. Su intervención se dirigió a profesionales del ámbito educativo interesados en adquirir herramientas y estrategias para aplicar la perspectiva de género en centros escolares y favorecer entornos más igualitarios y libres de violencia.

Espectáculo Fémina, las mujeres mueven el mundo / L-EMV

Por otra parte, desde el 21 de noviembre, la Casa de Cultura acoge la exposición “Mujeres encarceladas. Entre otras muchas”, cedida por la asociación Blanco, Negro y Magenta. La muestra podrá visitarse hasta el 5 de diciembre y ofrece un recorrido por historias y situaciones que viven mujeres privadas de libertad, muchas de ellas víctimas de contextos de violencia estructural.

La propuesta combina fotografía, testimonios y contenidos que invitan a la reflexión sobre realidades invisibilizadas.

La programación se extiende hasta el mes de diciembre, ya que el jueves 4, la reconocida divulgadora Marina Marroquí presentará el monólogo “Eso no es amor”, dirigido al alumnado de los institutos de Quart de Poblet.

Posteriormente, impartirá la jornada “Cómo construir una educación afectivo-sexual más allá del porno”, una propuesta abierta al público que invita a reflexionar sobre los modelos de relación y el impacto de la pornografía en la educación emocional.

Además, los comercios locales de Quart de Poblet se suman a la campaña del 25N con escaparates temáticos y mensajes de apoyo, mostrando así su compromiso para avanzar hacia una sociedad libre de violencia contra las mujeres.

Con esta amplia programación, Quart de Poblet reafirma su compromiso en la creación de espacios seguros, educativos y participativos que fomentan la igualdad y la sensibilización ciudadana frente a cualquier forma de violencia contra las mujeres.