Opinión
Ni sap guanyar, ni sap perdre
Fa uns dies quan presentava la meua candidatura a la secretaria general dels socialistes de Torrent, els deia a la militància que podia guanyar o perdre una votació, que podia ser o no secretaria general, i que estava preparada per a les dues coses, però mai deixaria de defensar els valors que representa la socialdemocràcia, i en conseqüència ajudar des d’on decidiren a millorar la qualitat de vida de les persones, a ampliar drets, a reforçar els serveis públics i millorar condicions de treball de treballadores i treballadors.
Des d’eixe compromís, enfront de les reaccions i manifestacions de la senyora Folgado, actual alcaldessa de Torrent, davant la possibilitat d’una moció de censura, en les que insulta als que no l’hem votat i al que va ser alcalde d’esta ciutat senyor Ros, faig les següents reflexions:
La senyora Folgado és alcaldessa perquè les normes democràtiques que ens hem dotat, així ho permeten i valen per a tots. A Amparo Folgado la votaren 13.436 torrentins i torrentines, i 26.451 votaren altres opcions.
Va aconseguir conformar una majoria de regidors sumant als 4 representants de Vox. D’ella i sols d’ella és la responsabilitat de no haver segut capaç de mantenir el suport que li donaren i que en estos moments no tinga eixa majoria. Recordem que hi va haver un possible regidor del seu partit, que ni tan sols va prendre possessió quan ella va decidir pactar en Vox, que el seu portaveu senyor Maroto, va abandonar-la i per últim el que va ser portaveu de Vox i primer tinent d’alcalde, també li va resultar impossible treballar amb ella. I és que per a dirigir un equip, no és suficient guanyar, cal tenir habilitats directives i cuidar a la gent, imposar menys i consultar i confiar més i Amparo Folgado ha demostrat tenir poques d’estes habilitats.
La teoria segur que se la sap, havia d'haver sigut alcaldessa de totes i tots, dels que la votaren i dels que no, i això suposa mirar a la cara a les persones i col·lectius, escoltar-los i actuar, suposa no sols omplir-se la boca de Torrent, suposa respectar i estimar a la gent de Torrent, la gent molt diversa de Torrent, tota, et voten o no. I allí la senyora Folgado ha fallat molt, tot aquell que no li fa l’ona, que no li aplaudeix en les orelles, que té una opinió i criteri diferent del seu, que empatitzen més en altres formacions polítiques, els considera enemics de la seua causa personal i si damunt empatitzen en els socialistes aleshores ja arriba com ha fet a declaracions insultants. Quan una persona no té confiança en ella mateixa, ni en el seu equip de regidors i regidores que el té partit, doncs veu fantasmes amenaçadors en cada racó.
Perquè nombrosos col·lectius de Torrent, estan tan incòmodes amb ella (no diré noms, per a que no els amargue més…). Perquè no suporta a persones, institucions, entitats que han fet gran Torrent des del seu compromís en la ciutadania i aportaren i treballaren amb els governs socialistes?
Perquè el Torrent CF, no pot jugar al seu camp, el que coneixen bé, sentint de prop la calor de la seua afició, perquè els torrentins i torrentines davant esta oportunitat, no poden gaudir en la seua ciutat d’este esdeveniment. Quina venteja és per al Torrent CF jugar en un camp tan gran, on encara que regalaren les entrades no s'omplirà?,
Per qué l’empresa que gestiona el camp del Torrent CF, porta sense cobrar un any? Això és estimar a Torrent? Ofegar al club?
Perquè el Club Atletisme de Torrent, després de 40 anys, ha d’acudir al ple de l’Ajuntament a dir-li a l’alcaldessa que no està fent-ho bé, que els està maltractant?
Per qué el Nou Basquet Torrent està desesperat?
Perquè està Torrent sense un servei de recollida de fem com cal i la ciutat està més bruta que mai?
Perquè no ha fet cap acte institucional per a celebrar el centenari de Vicent Andrés Estellés?
Perquè no va voler condemnar el genocidi en Gaza?
Perquè es carrega ella al seu cap de premsa, a la persona que ella va nomenar i ella va destituir i després intenta fer responsable a altres que aplaudirem la seua decisió?
Passejant al senyor Mazón
Estes i moltes altres preguntes que sense dubte es farà la ciutadania, es responen per part de l’alcaldessa, passejant al senyor Mazón per Torrent, emparant-lo, a este sí que li ha donat “amparo”, dient que havia parlat amb ell el mateix dia 29-O, fent gala de la seua bona sintonia, i defensant una gestió catastròfica de la Dana, gestió per dir alguna cosa…, en tot cas la gestió de Mazón, del màxim responsable, del que era Cap del Consell, va ser un dinar de 4 hores.
I parla l’alcaldessa dels socialistes, i diu que Jesús Ros representa el Torrent en blanc i negre. Que no senyora Folgado, que el blanc i negre no es qüestió d’edat, el color està en la mirada en la que s’afronta i viu la vida. I estaria bé que aprenguera d’ell a escoltar les diferents veus i els diferents colors de la gent de Torrent i fera un esforç per comprendre-les. Estaria be que recordara amb el respecte que Ros la tratava, quan ella fa 30 anys, en el S.XX, ja estava a l’ajuntament d’assessora del PP. El despatx de Jesús Ros, sempre estava obert, per allí, han passat des de ministres al ciutadà més humil de Torrent, i tots no anaven a fer-li cova, em consta, anaven a reivindicar, a traslladar-li situacions ben complexes, i ell escoltava i evidentment no ho solucionava tot, però feia el possible. I si esta ciutat hui té el metro avinguda, el parc central, els centres de salut, biblioteques, escola d’adults, un teixit festiu, social i cultural potent, es per l’esforç dels governs progressistes que ha tingut Torrent que saberen connectar amb la seua gent i sumar-la a un projecte col·lectiu de progrés i integració. Això per a la senyora Folgado és un Torrent en blanc i negre?, igual és que troba a faltar més fotos! No, Amparo Folgado, no sé si la moció de censura es formalitzarà o no, tinc una opinió personal al respecte, però vosté ja ha demostrat que no té qualitats per a ser una bona alcaldessa, per a manar sí, però per a governar per a totes i tots no. No ha sabut guanyar, perquè no ha estat capaç de mantenir la majoria de govern que va conformar, ni tampoc demostra saber perdre, quan es posa excesivament nerviosa i insulta davant la possibilitat democràtica de perdre el seu càrrec. I es que per a acceptar uns resultats democràtics, s’ha de ser democràtica i defensar la democràcia encara que no guanyes.
Per a ser una bona alcaldessa, o un bon alcalde, s’ha d’estimar i respectar als torrentins i torrentines, i procurar el seu benestar, encara que no t’hagen votat.
