Torrent conmemora el 25N

El Ayuntamiento de Torrent ha celebrado esta mañana el acto institucional con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres frente a las puertas del consistorio, un encuentro que ha reunido a varios centenares de personas entre representantes institucionales, asociaciones, entidades sociales y ciudadanía.

La concejala de Igualdad, Amparo Chust, ha sido la encargada de abrir el acto con unas palabras de bienvenida y reflexión. Chust ha recordado que “el 25N no es solo una fecha en el calendario, sino un grito colectivo para exigir el fin de la violencia que cada año arrebata vidas y destroza familias”. Además, ha afirmado: “Desde Torrent seguiremos impulsando recursos, formación y acompañamiento, porque ninguna mujer debe sentirse sola ni desprotegida. Continuaremos trabajando día a día para construir una ciudad libre de violencias y segura para todas”.

Amparto Chust / L-EMV

Tras la intervención de la concejala, las asociaciones del Comité de la Casa de la Dona, entre ellas la Obra Social Femenina Virgen de los Desamparados, Tyrius, la Asociación de Técnicas Orientales, Corazones Abiertos y Mujeres de Torrent, han sido las encargadas de leer el manifiesto elaborado por la FEMP para esta jornada.

Uno de los momentos más emotivos del acto ha llegado con la lectura de los nombres de las al menos 38 mujeres asesinadas en 2025 a manos de sus parejas o exparejas. El acto ha concluido con tres minutos de silencio en memoria de todas ellas.

Programación completa

La Concejalía de Igualdad y la Casa de la Dona han organizado una amplia programación para conmemorar el 25N, con actividades repartidas por toda la semana, que comenzaron este lunes 24 con la mesa informativa en la Avenida al Vedat. Los actos continúan durante toda la semana:

Martes 25 de noviembre

Acto institucional y minuto de silencio

📍 Puerta del Ayuntamiento de Torrent

🕒 12:00 h

Taller de resolución pacífica de conflictos

📍 Centre de Formació per a Persones Adultes

🕒 17:00 a 18:30 h

Miércoles 26 de noviembre

Entrega de diplomas del curso de promotoras por la igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

📍 Associació Asoginer

🕒 11:00 h

Charla: “La violència vicària”, con Celia Garrido Benito

📍 Casa de la Dona

🕒 17:30 h

Entrada libre.

Jueves 27 de noviembre

Presentación de los talleres escolares por la igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres 2025-2026

📍 Casa de la Dona

🕒 10:00 h

Taller de defensa personal

📍 Casa de la Dona

🕒 Grupo 1: 17:00 h

🕒 Grupo 2: 18:30 h

Inscripciones: inscripciones.torrent.es

Viernes 28 de noviembre

Vídeo fórum violeta – Proyección de la película “Soy Nevenka” de Icíar Bollaín

📍 Casa de la Dona

🕒 17:30 h

Entrada libre.

Charla: “La violencia sexual en el contexto de la fiesta y diversión”

📍 Falla Escultor Vicent Pallardó

🕒 18:00 a 19:30 h