Torrent enciende la magia de la Navidad

La Navidad llegará oficialmente a Torrent este viernes con la tradicional inauguración del encendido de la iluminación navideña, un acto, organizado por la Concejalía de Fiestas, que se celebrará a las 20:00 horas en la Plaça Bisbe Benlloch, junto al emblemático ficus que preside este enclave histórico. El ayuntamiento ha preparado un evento muy especial, diseñado para que niños, familias y vecinos disfruten del arranque de estas fiestas con música, luz y un ambiente plenamente navideño.

El Ficus, uno de los lugares más queridos y concurridos de la ciudad durante estas fechas, será el escenario de un espectáculo que combinará la emoción de las voces infantiles, la energía de la música navideña en directo y la magia visual de un diseño lumínico completamente renovado este año.

El ayuntamiento invita a todos los vecinos y vecinas a acompañar este momento tan especial, que marcará el inicio oficial de la Navidad en la ciudad. El evento será abierto y pensado para reunir a familias, mayores, jóvenes y especialmente a los más pequeños, que disfrutarán de una puesta en escena creada para envolver la plaza de un ambiente cálido y festivo.

La celebración comenzará puntualmente a las 20:00 horas, con una bienvenida en voz en off que dará inicio al acto y presentará a los grupos participantes. Sobre el escenario se reunirán una cantante invitada, Paula Villarroya y tres coros infantiles: la Unió Musical de Torrent, Círculo Católico y la Escola Coral, formados por alrededor de 100 niños, que protagonizarán un emotivo arranque musical propio de estas fechas.

El evento dará paso a un show visual diseñado por alumnado del ciclo formativo de video, Disc-jockey y sonido del IES La Marxadella, bajo la dirección del profesor Victor Pineda, una colaboración que vuelve a poner en valor el talento educativo y creativo de los jóvenes torrentinos.

Corazón de la Navidad

La alcaldesa Amparo Folgado ha anunciado que “este viernes damos la bienvenida oficial a la Navidad en Torrent con una inauguración preparada con muchísimo cariño para todas las familias. La Plaça Bisbe Benlloch volverá a convertirse en el corazón de la Navidad, un espacio donde la luz, la música y el talento de nuestros niños y jóvenes serán los verdaderos protagonistas”. “La inauguración de este viernes será el punto de partida de una programación muy completa que presentaremos en los próximos días. Pero hoy lo importante es invitar a todos los torrentinos a acompañarnos, porque la Navidad cobra sentido cuando la vivimos unidos, cuando la iluminamos entre todos”, ha añadido Folgado.

La concejal de Fiestas, María Fernández ha adelantado que “llevamos semanas trabajando para que el encendido de la iluminación navideña sea un evento inolvidable. Hemos cuidado cada detalle para que la plaza Bisbe Benlloch se convierta en un espacio mágico y acogedor, y para que tanto los más pequeños como los adultos disfruten de una tarde llena de emoción.” “La inauguración de la iluminación navideña es uno de los momentos más esperados por las familias de Torrent y por eso hemos querido que el acto combine tradición, música, participación y un espectáculo visual que sorprenderá al público. No vamos a desvelar todo lo preparado, porque queremos que la magia se descubra esa noche en la calle, pero sí podemos asegurar que será muy especial”, ha subrayado Fernández.