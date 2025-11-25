Xirivella exige a la CHJ que incluya sus peticiones en el desvío de la Saleta

El Ayuntamiento de Xirivella ha mantenido una reunión de trabajo con responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para analizar en profundidad el Proyecto de Acondicionamiento del Barranco de La Saleta en el tramo comprendido entre Aldaia y el nuevo cauce del Turia.

Por parte del Ayuntamiento han participado los servicios técnicos de Medio Ambiente, Jurídico, Urbanismo e Infraestructuras, junto con la alcaldesa, Paqui Bartual, y el concejal de Urbanismo, Guillermo Garrido. En representación de la CHJ han asistido Ignacio Valero, jefe del Área del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), y Teodoro Estrela, jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica.

El encuentro ha tenido como finalidad conocer las actuaciones que tiene previsto poner en marcha la CHJ en el Proyecto de Acondicionamiento del Barranco de La Saleta y estudiar con detalle las alegaciones que el Ayuntamiento de Xirivella presentó durante la fase de información pública del proyecto mencionado, una actuación que, además de reducir el riesgo de inundaciones en los municipios afectados, contempla la futura conexión del barranco mediante una vía verde.

Motas de protección y balsas de agua

Durante la reunión, la CHJ ha desglosado las actuaciones previstas tanto en el Plan de Recuperación y Mejora frente a Inundaciones como en el propio proyecto de acondicionamiento del barranco. Ambos documentos recogen medidas como la creación de motas de protección y zonas de almacenamiento controlado, destinadas a laminar caudales y a garantizar la seguridad de la población ante episodios de lluvias intensas o posibles avenidas.

La alcaldesa, Paqui Bartual, ha valorado de forma positiva la reunión y ha trasladado a los responsables de la CHJ la necesidad de que “exista especial sensibilidad con las alegaciones formuladas por los servicios técnicos municipales ya que su contenido busca, en primer lugar, proteger a la población y, después, preservar las infraestructuras esenciales, por lo que es fundamental que se integren todas las medidas de seguridad propuestas desde el Ayuntamiento”, .

Bartual también ha reclamado que las obras de acondicionamiento del barranco “se liciten cuanto antes ya que estamos hablando de un proyecto que lleva demasiado tiempo encima de la mesa del Gobierno Central y no podemos permitirnos que, ante una hipotética nueva DANA, se repita una desgracia como la que ya hemos vivido”.

Actuaciones de futuro y complementarias

El Ayuntamiento de Xirivella ha tendido la mano a la CHJ para trabajar de forma coordinada en actuaciones complementarias que, aunque quedan fuera de este proyecto, resultan estratégicas para el municipio. Entre ellas destacan la conexión de la Rambleta con la vía verde y la permeabilización de la línea C3, dos intervenciones clave para la movilidad y la integración territorial de Xirivella.

El consistorio valora esta reunión como un paso adelante en la mejora de la seguridad frente a inundaciones y en la defensa de los intereses de la ciudadanía, y realizará un seguimiento exhaustivo de la evolución de todos los proyectos de la CHJ porque son imprescindibles para un futuro seguro de Xirivella.