¿Cuánto cobra mi alcalde? Aquí tienes su sueldo

"A saber cuánto cobrará el alcalde", "Pues no cobra poco para lo que hace" o "solo están ahi para cobrar" son algunas de las frases (tópicas) que se dedican a los primeros ediles sobre sus retribuciones. Pero, ¿Los cargos públicos cobran mucho o poco? La respuesta la tiene la Secretaría de Estado de Función Pública, que ha publicado el listado de las retribuciones de todos los alcaldes de España en el ejercicio 2024. Bueno, en realidad, casi todos, dado que el listado incluye la información que envía cada entidad local y no todos los consistorios remitieron el salario de los munícipes.

En el caso de l'Horta, las arcas municipales desembolsaron un total de 1,37 millones a sus alcaldes o alcaldesas durante el año 2024. La cifra debería ser mayor, ya que ha habido tres municipios (Almàssera, Picanya, El Puig) que no enviaron la documentación a la Secretaría de Estado de Función Pública o, si lo hicieron, no figuran en la tabla del despartamento gubernamental.

Así, Amparo Folgado, alcaldesa de Torrent, es la que mayor retribución percibió en 2024, con 67.485 euros con dedicación exclusiva. Cabe recordar que su salario, al inicio del mandato (julio de 2023), era de 54.591’76 euros brutos anuales, distribuidos en 14 pagas. Pero en febrero de 2024, el gobierno de PP-Vox enmendó sus propias cuentas para incluir una subida salarial para la alcaldesa, bajo el argumento de que Torrent se encuentra en el Top 5 de ciudades de más de 50.000 habitantes de la C. Valenciana, pero el sueldo de Folgado figuraba en el puesto once del ránking de nóminas en esos municipios de más de 50.000 residentes. El segundo puesto en l'Horta es para Cristina Mora, alcaldesa de Quart de Poblet, con 64.390 euros y dedicación exclusiva. El podio salarial lo completa Toni Saura, alcalde de Alaquàs, con 57771 euros percibidos en 2024.

De los cuarenta alcaldes que aparecen en el listado del Gobierno, la mitad goza de dedicación exclusiva. Es decir, que perciben un salario total, independientemente de su asistencia a plenos o juntas de gobierno. Por contra, una docena de munícipes no tiene dedicación por distintos motivos, como ser diputado provincial (como Carlos F. Bielsa - Mislata-, Rafa García -Burjassot-, Juan Ramón Adsuara -Alfafar-, Vicente Zaragozà - Silla-, Paco Comez -Massanassa- o Paz Carceller - Puçol-) autonómico (Paqui Bartual, de Xirivella) o senador (Juan Antonio Sagredo, de Paterna). En estos casos, ya perciben un salario integro de la administración competente, pero a su vez reciben una retribución por esas comisiones, juntas de gobierno o plenos. También puede ser el caso de que el alcalde ya esté jubilado o tenga su propio trabajo, y además de la pensión de la seguridad social o el sueldo de su empresa, cobre la asistencia a plenos. Por último, ocho alcaldes tienen salario acorde a dedicación parcial.

El sueldo de los alcaldes

Así, los salarios de los alcaldes de l'Horta son: José Miguel Ferris (Albal), 22.292 euros ( dedicación exclusiva); Nicolau Claramunt (Albalat dels Sorells), 36.600 euros (exclusiva); Miguel Chavarría (Alboraia), 33.753 euros (sin dedicación); Marta Ruiz (Albuixech), 38.118 euros (exclusiva); Alberto Primo (Alcàsser), 47.600 euros (dedicación parcial); Guillermo Luján (Aldaia), 47.058 euros (parcial); Juan Ramón Adsuara (Alfafar), 14.389 euros (sin dedicación); Jaume Martínez (Alfara del Patriarca), 27.569 euros (exclusiva); Eva Sanz (Benetússer), 49.459 euros (exclusiva); Voro Masaroca (Beniparrell), 44.291 euros (exclusiva); Raquel Ramiro (Bonrepòs), 32.871 euros (exclusiva); Rafa García (Burjassot), 25.264 euros (sin dedicación); Lorena Silvent (Catarroja), 50.292 euros; Paqui Bartual (Xirivella), 11.822 euros (sin dedicación); Alberto Bayarri (Emperador), 21.000 euros (parcial); Sergi Ruiz (Foios), 48.348 euros (exclusiva); José María Musoles (Godella), 19.200 euros (parcial); Paqui Llopis (Llocnou de la Corona), 350 euros (sin dedicación); Javier Mansilla (Manises), 49.980 euros (exclusiva); Higinio Yuste (Massalfassar), 32.505 euros (exclusiva); Pilar Peris (Massamagrell), 44.215 euros (exclusiva); Paco Comes (Massanassa), 9.205 euros (sin dedicación); Trini Montañana (Meliana), 31.104 euros (exclusiva); Carlos F. Bielsa (Mislata), 36.500 euros (sin dedicación); Amparo Orts (Moncada), 56.783 euros (exclusiva); Cristina Civera (Museros), 45.509 euros (exclusiva); Maribel Albalat (Paiporta), 45.572 euros (parcial); Juan Antonio Sagredo (Paterna), 39.982 euros (sin dedicación); Conxa García (Picassent), 16.861 euros (sin dedicación); Enric Palanca (la Pobla de Farnals), 42.953 euros (exclusiva); Paz Carceller (Puçol), 2.476 euros (sin dedicación); Fran López (Rafelbuyol), 21.879 (parcial); Gorka Gómez (Rocafort), 42.036 euros (exclusiva); José Francisco Cabanes (Sedaví), 45.676 euros (parcial); Arturo Ros (Tavernes Blanques), 43.470 euros (exclusiva); y Javier Puchol (Vinalesa), 8.776 euros (parcial).