El ceramista de Alboraia, Enric Mestre, premio a la excelencia profesional por el Ministerio

El reputado ceramista internacional Enric Mestre ha sumado un nuevo reconocimiento a su haber con el premio a la excelencia profesional que le ha otorgado la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí. El museo estatal, dependiente del Ministerio de Cultura, ha celebrado su primero edición de los 'Premios a la Excelencia Profesional, Toda una Trayectoria de Vida', enfocado en el recorrido de artistas valencianos que han destacado en cerámica y artes suntuarias.

Estos dos primeros galardones, entregados en el salón de baile del museo con gran asistencia de asociados, han ido a parar a Enric Mestre, en la categoría de Cerámica, y a Rodolfo Navarro Bort, en la de Joyería – Orfebrería. Y es que Mestre posee una trayectoria artística sin igual desde su nacimiento en Alboraya en 1936, posicionándose como uno de los ceramistas más reconocidos del panorama contemporáneo español e internacional.

Enric Mestre, con su premio. / A.A.

Su obra explora la geometría, la pureza formal y el diálogo entre materia, luz y espacio, con temas recurrentes como la huerta. Este espacio, de hecho, se puede encontrar en sus obras ubicadas en Alboraia.

"Tenemos obras de Mestre en el Ayuntamiento, la Casa de la Cultura, en la Plaza Tomás y Valiente y en la rotonda de acceso a Port Saplaya o el La Patacona, por ejemplo, una muestra del enorme orgullo que siente Alboraya por sus artistas y una visibilidad que muestra el apoyo constante que reciben de este municipio a la hora de promocionarles y arroparles", explica el alcalde de Alboraya, Miguel Chavarría. En esta línea, el Consistorio también ha preestrenado su documental audivisual 'La impronta del paisaje' y tiene en su colección una edición limitada donada por el propio artista sobre su obra.